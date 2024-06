Magulang na Intsik inabandona ang anak sa katulong

Umapela si Mayor Cristy Angeles ng Tarlac City sa mga magulang na Intsik ng isang 4-na-taong gulang na babae na lumantad upang lutasin ang problemang kinakaharap ng dati nilang katulong na pinag-iwanan nila ng anak sa Pampanga.

“Kami ay umaapela sa lahat na tulungan kaming mahanap ang mga magulang ni Gunyang. Wala siyang dokumento, walang birth certificate, at papasok na siya sa paaralan. Hindi namin alam kung ano ang gagawin sa kanya. Ang mga magulang lang niya ang makakatulong sa kanya,” ani Angeles sa isang panayam, ayon sa GMA News.

Si Gunyang ay inabandona ng mag-asawang Intsik mahigit dalawang taon na ang nakalilipas at naiwan sa dati nilang kasambahay na si Rose dela Pena ng Barangay Matatalaib sa siyudad ng Tarlac.

Ang apela ni Angeles ay sumunod ng paghingi ng tulong si Dela Pena sa alkalde sa paghahanap sa magulang ng bata na parehong mula sa mainland China.

Ang mga magulang ni Gunyang ay kinilala ni Dela Pena na sina Ayang Yu (ama) at Ning Feng (ina) na kanyang katrabaho bilang katulong sa kanilang bahay sa kanilang tirahan sa Clark, Mabalacat, Pampanga.

Si Ayang Yu ay sinasabing dating manager ng isang Chinese clinic sa Clark Economic Zone, Pampanga, na tumutustos sa mga manggagawang Philippine Online Games Operation (POGO). Samantalang si Ning Feng ay dating manggagawa ng isang POGO sa Clark.

Sa panig ni Dela Pena, sinabi niya “kung hindi ka interesadong bawiin ang anak mo, please cooperate, support her. Ako ay walang trabaho at masyadong matanda para mapanatili ang mga pangangailangan ng Gunyang.”

Habang nagtatrabaho sa dating tirahan ng mag-asawang Chinese, sinabi ni Dela Pena na umalis ang ina na si Ning Feng noong ika-14 ng Marso 2022, at hindi na muling nakita.

Sa kabilang banda, ang ama, ay nagpunta rin sa ibang lugar noong Hulyo 22, 2022, at iniwan si Gunyang sa pangangalaga ni Dela Pena.

Mula noon, sinabi ni Dela Pena na nawalan siya ng contact sa mga magulang ng bata.

Sa parehong panayam, ipinahayag ni Angeles ang kanyang pasasalamat sa buong puso ni Dela Pena sa pag-aalaga kay Gunyang.

“Napakasuwerte ni Gunyang na naiwan sa buong pusong pangangalaga ni Dela Pena. Maaaring Nawala o ipinagbili siya kung sa ibang tao iniwan,” sabi ni mayor, ayon sa GMA News.