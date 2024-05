SB19 may 1M mahigit na tagasunod sa IG

Gintong-ginto talaga ang karera ng Philippine Pride at PPop Kings! Malaking tagumpay ang kanilang international concert tour, mainit ang pakikinig, pagtanggap at pagyakap sa bago nilang dance song hit, at ngayon naman, damang-dama ang kanilang lakas sa social media dahil ang opisyal na IG account ng Mahalima, mahigit sa isang milyon na ang mga sumusunod at sumusubaybay.

Dahil sa pangyayaring ito, maraming ATIN ang umaasa na tutuparin ni Pinunong Pablo Nase ang kanyang ipinahayag sa isang bidyo na dati na ipapakita na niya ang kanyang “8-pack abs”pag naabot na nila ang 1 million followers sa Instagram.

Ang ATIN, mas lalong nanalig na ang Southeast Asian Superstar Pop Group, masusungkit na ang pagkakataong makasama sa mga itatanghal na performer sa pangmalakasang Coachella Valley Music and Arts Festival dahil isa yata sa kanakailangan dito ay may 1 milyon at higit pang followers ang isang artist. Sa Abril 2025 pa ang susunod na iskedyul ng Coachella at tiyak, mas tataas pa ang digits ng SB19 sa IG at ang iba pang kailangan para sila mapasali rito, ay naisasakatupuran na nila sa kasalukuyan.

Ang ilang pang palong-palong kaganapan sa SB19 kamakailan eh inilabas na sa merkado ang “Moonlight” at mainit na mainit ang pagtanggap sa nasabing kanta kung saan ang kanilang artistic collaborators ay sina Ian Asher at Terry Zhong.

Sa Agosto naman, ang dokumentaryong “Pagtatag” ay ipapalabas sa mga sinehan. Balita ko, may isang international film company ang gusto na itong mapanood at may plano yata ito na sila ang mag-distribute locally at sa ibang bansa sa dokumentaryo na noong ipinaalam sa “Pagtatag Finale Concert” Sa Araneta Coliseum eh dumagundong sa hiyawan, palakpakan at tilihan sa Big Dome, huh!.

Inaabangan na rin siempre pa ang mga awit at video para sa kanilang bagong album, ang “Simula at Wakas.”

Ang mahal nating lima sa SB19 ay binubuo nina John Paulo Nase, Josh Cullen Santos, Justin De Dios, Ken Suson at Stell Ajero. Ilan sa kanilang pinaka-tanyag na kanta ay “What?” “Bazinga,” “Mapa” at siempre pa, ang “Gento.”

***

Ang kanyang mga awit ay parang pang-hele pero ang mga letra nito, makadurog at makapunit puso. Iyan ang istilo at tatak ni Moira dela Torre na talaga namang ayaw magpakabog, huh!

Ngayon kasi, siya ang kauna-unahang Filipino solo artist na umabot na sa 2 billion streams sa Spotify. Ay! Kamusta naman Ate Regine Velasquez-Alcasid at Sarah Geronimo? Eat my pixie dust na ba kayo ni madam Moira?

Tunay na tagumpay talaga ito para sa isang musical artist na tulad niya lalo na ngat, mayorya ng mga mang-aawit sa Pilipinas nating mahal ay nasa nasabing streaming platform na. Kaya kay Moira dela Torre, palakpakan na may kasamang sigawan para sa iyo, mahusay ka! Mabuhay ka. Sige! Damihan mo pa ang makawasak puso mong mga kanta.