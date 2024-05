Ang Kapusong totoo, si Gabbi Garcia, eksenadorang totoo na ang gustong itawag sa kanya, huh.

Kasi naman, ang immortal beloved nitong si Khalil Ramos, sa Miss Universe Philippines beauty pageant kamakailan, hindi nagpakabog sa mga kalahok kasi, apat na beses lang naman ang evening gown na sinuot niya sa limang-oras na pangmalakasang patimpalak. Ang statement evening gowns na suot ni binibining Garcia, litaw na litaw ang kanyang alindog, pangrahuyong taglay ay damang-dama at nagsusumigaw talaga kahit na hindi niya sinasadya na mas pang-beauty ang kanyang dakilang ganda, huh!

Ngayon naman, ang Sparkle artist, may best in paandar muli. Itsurang dineklara na opisyal na tag-ulan season, go for gold ang kanyang bikini pictorial na matutunghayan sa kanyang IG account.

Strike a pose ang vogue si Gabbi na ang best palamuti sa awrahan ay puno ng buko at talaga namang vavavoomang dalaga sa kanyang natatanging saplot na mustard string bikini. Laban kung laban sa pagpapainit si Garcia ngayong tag-ulan!

Ang tanong na may pambansang importansya, sino-sino kaya ang nilagnat dahil sa pagbuyangyang niyang ito sa kanyang alindog? Sino-sino rin ang basang-basa at may precum na di sinasadyang pumuslit dahil sa oooh-lala na body beautiful ni Gabriella Louise Lopez (tunay na pangalan ni Gabbi).

Walang duda at mas lalong di kiyeme latik na dahil sa pagkilos na ito ni Gabbi naaayon sa kanyang ganda, sangrekwang barakong totoo at mga babaing nagmamahal, nagnanasa at nakikipagtalik sa kapwa nila babae, ang kanyang narahuyo.

Patunay si Gabbi na talagang magaganda ang mga Pinay, hindi ba naman? At mas lalong nagpapaganda sa kanila, tulad ni Gabbi, ang balat na kulay kayumangging kaligatan.

Sa totoo lang, ang natatanging ganda ni Gabbi Garcia, hindi kataka-taka kung magiging beauty queen ito, lalo na nga’t kung siya ay tinakda at naka-tadhanang mangyari sa kanya.