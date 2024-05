Cyber depensa meron ba?

Naglipana ang mga hacker o mga kriminal na nanghihimasok sa mga computer server ninuman upang magnakaw ng impormasyon o bihagin ang mga ito para ipagpalit ng milyong pisong ransom o bayad.

Naririyan ang isang Intsik na nahulihan ng dala-dalang ilegal na mga kagamitang pangkomunikasyon na pinaghihinalaang para sa pag-hack ng computer.

Sa ibayong-dagat naman, sinalakay ng mga pulis sa iba-ibang bansa sa Europa pati na sa Estados Unidos ang mga kuta ng hinihinalang hacker na ikinaaresto ng tatlong salarin at pagkumpiska sa mahigit 100 server na ginagamit umano nila sa pagsasagawa ng atakeng ransomware, isang malware na kapag nakapasok sa computer ay mabibihag ito at hindi na magagalaw. Ibabalik lamang ng hacker sa may-ari ang control sa computer niya kapalit ng ransom.

Ilang ahensya ng gobyerno ang nabiktima ng sinasabing ransomware na nakapasok sa kanilang computer server at may mga nabihag na mga data subalit hindi lahat. Mabuti na lamang at ang mga sensitibong impormasyon ay hindi nabihag.

At ayon sa kumpanyang Resecurity ng Amerika, tumaas ang bilang ng hacking sa Pilipinas ng 325 porsiyento ngayong unang quarter ng 2024 dahil umano sa pag-atake ng mga hacker mula sa Tsina.

Ang mga pangyayaring ito ay pahiwatig lamang ng kahinaan ng tinatawag na cyber security sa bansa o ang kakuilangan ng kakayahan na depensahan ang mga computer servers sa mga malware at hacking upang hindi manakaw, makontrol o makopya ang mga datos na nakalagay rito.

Ang kahinaan ay iniuugnay sa kakulangan ng mga taong bihasa sa cyber security dahil sila ay nangingibangbayan upang magtrabaho nang may mas mataas na sahod at mas maayos na kondisyon sa pinagtatrabahuan.

Isa pang dahilan na kakulangan sa mga eksperto sa cyber security ay ang kakulangan sa mga kaukulang pagsasanay at patakaran sa pagkuha ng mga ganoong eksperto. Kakaunti rin ang mga nag-aaral o kumukuha ng kurso sa cyber security dahil sa taas ng matrikula rito at magastos pa sa pagkuha ng kaukulang sertipikasyon na wala namang garantiya na magagamit.

Kailangang pag-ibayuhin ang pagpaparami ng mga espesyalista sa cyber security sa lalong madaling panahon bago pa lumikha ng matinding problema ito.