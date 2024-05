SWEET SWEEP PARA SA CELTICS

Washington, United States -- Nasungkit ng Boston Celtics ang kampeonato ng Eastern Conference noong Lunes sa pamamagitan ng 105-102 panalo laban sa Indiana Pacers, winalis ang serye 4-0 at nag-book ng puwesto sa NBA Finals.

Haharapin ng Celtics ang mananalo sa Western Conference Finals, kung saan hawak ng Dallas Mavericks ang 3-0 lead laban sa Minnesota Timberwolves bago ang game four nitong Martes.

Ang panalo ng Celtics sa Indianapolis ay ang kanilang ikapitong sunod sa post-season ngunit huli silang umalis laban sa isang koponan ng Pacers na walang nasugatan na star guard na si Tyrese Haliburton.

Si Jaylen Brown ay muling napatunayang mapagpasyahan.

Naabot niya ang isang step-through upang i-level sa 102-102 may 2:40 na natitira sa ikaapat, pagkatapos ay napakahusay na bumangon upang harangan si Andrew Nembhard sa gilid.

Sa nalalabing 45 segundo ay natagpuan ni Brown si Derrick White sa sulok na nagpasubsob ng three-point jumper na tuluyang nasungkit ang laro -- at ang serye.

Si Nembhard, na may 24 points, 10 assists at anim na rebounds para sa Pacers, ay sumablay ng three-pointer may 33 segundo ang nalalabi na tatabla sana sa laro.

Nanguna si Brown sa scoring ng Boston na may 29 puntos at si Jayson Tatum ay may 26 puntos, 13 rebound at walong assist.

Bumalik sa finals ang Celtics dalawang taon matapos matalo sa Golden State Warriors habang hinahanap nila ang kanilang unang NBA title mula noong 2008.

“It’s been nothing but a grind, we haven’t skipped no steps all season,” sabi ni Brown. “We’ve got a bunch of great guys in this locker room, tough guys. Our coaching staff has been great, front office great and now we want to take the next step.”

Ang Boston ay naging 12-2 sa buong post-season nang talunin nila ang Miami Heat, Cleveland Cavaliers at ang Pacers para maabot ang kanilang ika-23 NBA Finals sa kasaysayan ng franchise.

Nagbigay pugay si Celtics head coach Joe Mazzulla sa kanyang koponan.

“Look at all the talent, look at the players that we have. It’s really all about them, they let us coach them. They allow us to push them, they listen to us and they set the temperature of the organization every single day,” sabi ni Mazzulla.

“As a coach, the greatest gift you can have is a group of guys that trust you and that allow you to coach them,” dagdag niya.

Ito ang pangatlong beses sa apat na laro ng serye na natalo ang Indiana matapos humawak ng lead o makatabla sa huling minuto ng isang laro.

Nangunguna ang Pacers ng siyam na 8:28 ang natitira sa ikaapat ngunit kung wala ang maimpluwensyang Haliburton ay hindi nila nagawang makita ang laro.