MGA MANGINGISDA SA ZAMBALES WALANG PAKI SA ‘BAN’

Iginiit ng isang grupo ng mga mangingisda sa Zambales na hindi nito papansinin at kikilalanin ang idineklarang fishing ban na China na aabot sa Bajo de Masinloc o Scarbrough Shoal, na sakop ng Exclusive Economic Zone (EEZ) ng Pilipinas.

Batay sa mga ulat, naghain na rin umano ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs (DFA) laban sa apat na buwang fishing moratorium o tigil sa pangingisda na idineklara ng China na umabot hanggang sa karagatang sakop ng EEZ ng Pilipinas.

Ayon sa pahayag ng DFA, itinututring na paglabag sa United Nations Convention on the Laws of the Sea ang pagdeklara ng China ng fishing ban na base na rin sa 2016 Arbitral ruling na in-award sa Pilipinas.

Iginiit nito na ang Pilipinas lang ang may sovereign rights sa lahat ng yamang-dagat--gaya ng isda-- sa loob ng sarili nitong EEZ.

Sakop ng taunang fishing ban ng China ang lahat na karagatan sa hilaga ng 12 degrees latitude o mula sa taas na bahagi ng Reed Bank hanggang sa Mainland China.

Makakasama sa fishing ban ang Bajo de Masinloc na itinuturing na traditional fishing ground ng mga manginigsdang Pinoy at maging iba pang mga bansa.

Ayon naman sa isa pang grupo ng mga mangingisda Pinoy, sinabing hindi nila susundin fishing ban ng China. Gayunman, aminado silang may pangamba sila sa naunang lumabas na ulat na aarestuhin ng China ang mga dayuhan na papasok sa inaangkin nilang teritoryo.