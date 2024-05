Nasaan ang murang presyo?

Tunay ba ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapababa ang presyo ng pagkain? Tila hindi tunay o hindi umubra dahil mataas pa rin ang presyo ng bigas sa mga palengke at tindahan.

Ano ang nangyari sa pag-aangkat ng bigas na sinabing magdadagdag ng supply sa merkado upang pababain ang presyo? Nasa singkwenta pataas pa rin ang presyo ng bigas kada kilo at hinahanap pa rin ng tao ang bente pesos kada kilo na presyo.

Maging ang ibang bilihin -- gulay, prutas, karne, manok, isda, de lata, atbp. -- ay mataas din ang presyo. Mayroon pa bang ibang paraan upang maibaba ang mga presyo nito?

Ang price free o pagpapanatili ng presyo ng mga pagkain ng hanggang 60 araw ay maaaring ipatupad ng Department of Trade and Industry ngunit sa mga lugar lamang na sinalanta ng bagyo o kalamidad.

Napaulat na ang mga gumagawa at nagtitinda ng mga produkto ay nagsabi sa DTI na maaari silang boluntaryong mag-price freeze dahil sa epekto ng El Nino. Kabilang sa kanila ay gumagawa ng soft drinks, personal hygiene products, noodles, tinapay, gatas at sardinas. Kabilan grin ang dalawang supermarket.

Ngunit kung boluntaryo lamang, piling kumpanya lamang marahil ang hindi magtataas ng presyo ng pagkain. Mas maigi kung lahat ay hindi magtataas ng presyo ng kani-kanilang produkto.

Isa pang paraan upang mapigilan ang pagtaas ng presyo o mapababa ito ay ang pagsisimula sa Hunyo 1 ng pagpapatupad ng Toll Regulatory Board sa exemption sa pagtaas ng presyo ng toll at pagtanggap ng rebate ng mga nagde-deliver ng produktong agricultural. Sila ay ang mga operator ng mga truck na naghahatid ng mga gulay, prutas, baboy, baka atbp mula sa probinsya patungong Metro Manila at iba pang siyudad. Sila ay dumadaan sa tollway at nagbabayad ng toll fee, papunta at pabalik sa pinagkukunan nila ng produkto.

Ngunit wala pa sa 1,000 ang bilang ng mga truck na masasaklaw ng benepisyo sa toll kaya hindi malawakan ang epekto nito sa presyo ng mga pagkain. Marami ring rekesitos upang mapabilang sa mga masasaklaw ng benepisyong ito tulad ng accreditation mula sa Department of Agriculture.

Hindi rin sigurado kung bababaan ng mga naghahatid ang presyo ng karga nilang produkto kahit pa hindi sila magbabayad ng mas mataas na toll.

Isang mambabatas naman ang naghinalang mga namamagitan o middlemen ang nagpapataas ng presyo ng mga bilihin dahil mataas ang patong nila sa kinakalakal nilang mga produkto mula sa mga magsasaka na binabawi naman ng mga nagtitinda sa mga mamimili sa pamamagitan ng mataas na presyo. Marahil ay dapat ipagbawal ang mga namamagitan upang walang makapagpapataas ng presyo ng mga bilihin.