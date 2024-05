Kasunduan sa parada

Sinabi ng isang senador na nagtutulak sa pagtatayo ng transporasyong pangmasa na 300,000 bagong sasakyan ang nadaragdag sa mga kalye taun-taon batay sa estadistika. Sa ganoong bilang, hindi katakataka na barado o laging puno ang mga daanan sa mga siyudad. Sa paniniwala niya, ang mga pampublikong sasakyan na tulad ng tren ang makakatulong upang mabawasan ang mga motorista o sasakyan sa daan.

Subalit hindi sigurado kung mababawasan ang mga bumibili ng sasakyan kahit may opsyon ang mga mamamayan na maglakbay sakay ng tren. Maaaring patuloy ang mga tao sa pagbili ng bagong sasakyan dahil mas marami silang pera o nais nilang maranasan ang magkaroon ng sariling sasakyan tulad ng iba. Kung ganoon ang mangyayari, hindi lamang baradong daan at mabagal na daloy ng trapiko ang kahaharapin ng publiko kundi ang pagpaparada ng mga kotse sa mga bangketa at kalye mismo. Sa katunayan, nalaman ng isang konsehal sa Maynila ang pagsasabwatan ng mga lokal na opisyal upang makapagparada ang mga pribadong sasakyan sa mga pampublikong lugar.

Ayon kay Konselhal Moises Lim ng Unang Distrito ng Maynila, kinompronta siya ng isang lalaki nang magparada siya ng sasakyan sa Sanchez Street sa Tondo noong Abril 19 upang dumalo sa isang kaganapan sa Uno High School. Sa salaysay ni Lim, may nakaharang na SUV sa kanyang sasakyan nang kanya itong balikan upang makaalis na dahil tapos na ang kanyang dinaluhan.

Ang may-ari ng SUV ay nagreklamo sa kanya dahil sa pagparada sa paradahan ng kanyang sasakyan. Nang mangatwiran si Lim na may prayoridad ang mga opisyal ng pamahalaan sa pagpaparada sa espayong pampubliko, sinabihan siya ng may-ari ng SUV na mayroon siyang kasunduan sa pamahalaang lokal na makapagparada sa nasaing espasyo.

Hindi naman nagulat si Lim sa sinabing memorandum of agreement sa pagpaparada sa pampublikong lugar dahil mayroon din umanong ganitong kasunduan sa ibang lugar at siyudad.

Ayon kay Lim, ilegal ang nasabing kasunduan at kanyang hinimok ang mga kasamahan sa konseho na imbestigahan ang mga ganoong MOA upang mapanagot ang mga sangkot sa anomalya.

Sa ganitong kaso, ang sobra-sobrang kotse sa siyudad ay nagpapalala rin ng katiwalian sa pamahalaan dahil sa pagbibigay ng bagong paraan na kumite ng pera.