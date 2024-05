CELTICS LUMAPIT SA EASTERN CONFERENCE TITLE

LOS ANGELES (AFP) – Kumamada ang Boston Celtics tangan ang 36 puntos mula kay Jayson Tatum at binura ang 18-point deficit upang talunin ang Indiana Pacers 114-111 noong Sabado at kunin ang 3-0 lead sa National Basketball Association Eastern Conference finals.

Nagdagdag si Tatum ng 10 rebounds at walong assists, umiskor si Jaylen Brown ng 24 puntos at gumawa ng pitong three-pointer si Al Horford patungo sa 23 puntos.

Ngunit dumating ang pagbabago nang humanap ng paraan ang Celtics para pabagalin ang mataas na oktanong opensa ng Indiana sa ikalawang kalahati upang agawin ang panalo sa Indianapolis, kung saan susubukan nilang isara ang serye sa Lunes.

“Closeout games are the hardest,” sabi ni Tatum.

Pero tiyak na hindi pa handa si Pacers coach Rick Carlisle na isuko na ang laban.

“We’re going to be undeterred, we’re going to be back here Monday night looking to extend the series and we’re going to come at them even harder,” saad ni Carlisle.

Ang Indiana, na walang talo sa anim na naunang laro sa bahay ngayong post-season, ay determinadong iwasan ang 0-3 hole sa kabila ng kawalan ni All-Star guard Tyrese Haliburton, na nagpalala sa left hamstring strain na gumugulo sa kanya ngayong season sa game two.

Si Andrew Nembhard, na pumalit sa point guard, ay umiskor ng 32 puntos at nagbigay ng siyam na assist at sina Pascal Siakam at Myles Turner ay umiskor ng tig-22 para sa Pacers, na itinulak ang kanilang kalamangan sa 18 sa ikalawang quarter at muli sa ikatlo.

Ngunit ang three-point play ni Jrue Holiday, na na-foul sa driving layup at gumawa ng free throw, ay naglagay sa Celtics sa 112-111 na 38.9 segundo upang maglaro.

Ito ang kanilang unang lead mula noong unang mga sandali ng second quarter at pinatayo nila ito, si Holiday ay nakagawa ng isang mapagpasyang steal mula kay Nembhard at gumawa ng isang pares ng mga free throw para selyuhan ito.

“I think the and-one I just saw the opportunity,” sabi ni Holiday. “I think Siakam was on his heels so I just attacked him and got the and-one.”

Sa kabila ng kawalan ni Haliburton, nakuha ng Pacers ang kanilang opensa at nabura ang maagang siyam na puntos na deficit, na sumabog sa ikalawang quarter upang itayo ang kanilang unang 18 puntos na abante sa paligsahan.

Umiskor si Nembhard ng 17 puntos sa second quarter at kumonekta ang Pacers sa 15 sa kanilang 22 shot na pagtatangka na lampasan ang Celtics.

Sa 21 puntos sa halftime, nalampasan na ni Nembhard ang kanyang career playoff high.

Nag-drill siya ng mahabang three-pointer na wala pang limang segundo ang natitira sa first half para bigyan ang Pacers ng 69-57 lead sa break.

Ang Indiana ay tumaas muli ng 18 sa kalagitnaan ng ikatlo, ngunit ang Boston ay bumagsak nang depensa at na-reel sila.

Ito ay nanatiling upang makita kung si Haliburton ay magagamit para sa laro apat sa Lunes.