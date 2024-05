4 tao nasawi dahil sa bagyo

Tatlong bata at isang lalaki ang naiulat na nasawi sa rehiyon ng Bicol sa kasagsagan ng bagyong “Aghon,” ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC).

Sa isang press conference kahapon, sinabi n tagapagsalita ng Office of Civil Defense na si Edgar Posadas na lahat ng apat na nasawi ay taga-Legazpi, Albay.

Tatlo sa kanila ay mga menor de edad na may edad na 5, 11, at 12. Ang isa pang nasawi ay isang 30 taong gulang na lalaki na iniulat na nabundol ng natumbang puno at isang tricycle.

Sinabi rin ni Posadas na aalamin ng OCD ang mga ulat na isang tao ang namatay sa hilagang Mindanao dahil kay “Aghon.”

“Hihilingin natin sa ating regional office sa Region 10 na mag-validate,” aniya.

Sinabi ng NDRRMC sa pinakahuling ulat nitong alas-8 ng umaga na walang nasawi o nawawala dahil sa tropical storm.

Samantala, sinabi ni Posadas sa Super Radyo dzBB na umabot sa 2,734 katao o 513 na pamilya ang naapektuhan ng bagyo sa 18 barangay sa rehiyong Bicol at Silangang Visayas.

Sa kabuuan, 523 katao o 34 na pamilya ang nakanlong sa mga evacuation center.

Malubhang napinsala ng tropical storm ang apat na bahay sa Silangang Visayas at bahagyang napinsala ang 17 iba pa, ayon sa NDRRMC.

May kabuuang 46 na lungsod at munisipalidad din ang nakaranas ng pagkaputol ng kuryente dahil sa “Aghon.” Naibalik na ang kuryente sa 27 lugar, habang apektado pa rin ang kuryente sa natitirang 19 na lugar.

Naapektuhan din ang linya ng komunikasyon sa dalawang lugar sa Bicol dahil sa bagyo.

Pitong domestic flights at 48 biyahe ng barko ang kinansela.

Sinabi ng NDRRMC na ang mga kanselasyon ay nagresulta sa pagkaipit ng 5,969 na mga pasahero sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Central Visayas at Eastern Visayas.

Sinabi ni Posadas na inaasahang magbibigay ng tulong ang mga apektadong daungan para sa mga stranded na pasahero.

Umapela siya sa publiko na ipagpaliban ang anumang hindi kinakailangang paglalakbay sa pamamagitan ng dagat upang maiwasan ang abala, pag-uulat ng GMA News.