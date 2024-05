Look-alike ni Mayor Alice Guo pinaglaruan ni Vice Ganda

Alden Richard nilait sa pag-host ng Miss Universe

Hindi nakaligtas si Alden Richards sa panglalait nang mag-host ito Miss Universe Philippines kamakailan.

Marami kasi ang nakapansin na pasigaw itong mag-host nang ipakilala niya ang mga finalists sa pageant. Talagang nawindang ang lahat sa kanyang hosting style ng gaming iyon.

Marami ang nagtatanong kung bakit parang galit si Alden while hosting.

“dipa hasa mag host c Alden.”

“Kulang lang sa practice di lang sya sanay.”

“Parang ginagawa nyang buo or Boses lalaki Beks kasi.”

“he is neo to be an emcee practice pa more sa ganiang malakihang event para kaseng nag-a-announce ng beto beto sa periahan.”

Mayroon namang nagtanggol kay Alden.

“Nope, he’s not Galit. He’s smiling, and his voice is quite active instead of Malumanay. Every person has their style when it comes to hosting. I can say he did a great job.”

“Huh? Im not a fan of Alden, but I did not see any problem with his hosting sa MUPH.”