Bangayan ni Romeo at Guiao umiinit

Bumuwelta si San Miguel stalwart Terrence Romeo sa social media kay Rain or Shine head coach Yeng Guiao matapos magalit ng beteranong coach sa kanya kaugnay sa ginawang late trey sa panalo ng Beermen’s Game 3 sa Philippine Basketball Association (PBA) Philippine Cup semifinals.

Galit na galit si Guiao nang tumira pa si Romeo ng three-pointer sa huling apat na segundo kung saan napagdesisyunan na ang laro sa 117-107 panalo ng San Miguel para sa commanding 3-0 best-of-seven series lead noong Miyerkules ng gabi sa Dasmarinas Arena sa Dasmarinas, Cavite.

Hinarap ng Elasto Painters tactician si Romeo pagkatapos ng final buzzer at kapwa naghagisan ng expletives sa isa’t isa bago napigilan ang verbal altercation na lumaki.

Si Romeo, na tubong Imus, ay nag-post ng kanyang reaksyon sa kanyang Facebook account noong Huwebes ng tanghali.

“I don’t think may binastos ako sa pag-shoot ko. Nasa hometown ko ‘yung game and ginawa ko ‘yun for the crowd and para sa mga ka-Caviteño ko,” saad ni Romeo sa kanyang FB post.