Balik-baha

Tila matatapos na ang tag-init at tagtuyot dahil may namumuong bagyo sa Dagat Pasipiko na maaaring magdala ng malakas na ulan sa bansa, ayon sa PAGASA. Posibleng magdulot ng matinding pagbaha kung maging ganap na bagyo ito.

Nagkataong kasabay ng ulat sa namunuong sama ng panahon ang pahayag ng Department of Public Works and Highways (DPWH) at Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) na may isinasagawa silang tugon sa inaasahang pagbaha sa Kamaynilaan sa panahon ng tag-ulan.

Sinabi ng pinuno ng MMDA na may itinatayong tatlong istasyon ng pambomba ng tubig-baha sa Maynila, isa sa Taft Avenue, isa sa UN Avenue at isa sa may Malate.

Nilalagyan rin ng koneksyon sa kuryente ang mga istasyon ng pambomba sa mga kalye ng Remedios at Abad na inaasahang matatapos ng Hunyo.

Ang itinatayong istasyon ng pambomba ng tubig sa kalye ng Padre Faura ay matatapos naman sa Hulyo.

Bagaman maraming pumping station ang MMDA at madadagdagan pa, laging bumabaha ng mabilis at mataas sa ilang bahagi ng Metro Manila tuwing may malakas na ulan at nagdudulot ito ng mabagal na daloy ng trapiko sa mga daan. Pahiwatig lamang ito na walang saysay ang mga ginastusang proyekto na pampigil sana sa baha o mabilisang paglipat ng tubig-baha sa dagat o mga imbakan.

Sayang ang mga pondong ginamit para sa pagtatayo ng mga istasyon ng pambomba dahil wala itong silbi. Kung hindi naman epektibo ang mga ito, bakit ginagawa at ginagamit pa imbes na ibang solusyon ang subukan. Tuloy, sayang ang milyun-milyong piso na ginugugol sa mga proyektong ito.

Isa pa, bakit paulit-ulit ang paghahanda sa paghahanda. Taun-taon, bago mag tag-ulan, inihahanda ang mga istasyon ng pambomba imbes na gawing permanente ito at magagamit tuwing tag-ulan.

Inaasahan na mas matindi ang bahang idudulot ng mga darating na bagyo ngayong taon at posibleng hindi pa rin kayanin ng mga ginawa o dinagdag na pumping station na pigilan ito. Panahon na para subukan ang ibang paraan para sa pagpigil ng baha sa Kamaynilaan.