Doncic, Irving pinanalo ang Mavs laban sa Minnesota

Sina Luka Doncic at Kyrie Irving ay nagsanib para sa 63 puntos upang makuha ng Dallas Mavericks ang game one ng Western Conference finals sa pamamagitan ng 108-105 panalo laban sa Minnesota Timberwolves nitong Miyerkules.

Ipinakita ni Doncic ang kanyang husay sa fourth quarter kung saan gumawa siya ng 15 sa kanyang 33 puntos habang maagang naitakda ni Irving ang tono sa 24 sa kanyang 30 puntos na dumating sa unang kalahati ng laro.

Sina Karly-Anthony Towns at Anthony Edwards, ang pangunahing banta ng mga puntos para sa Timberwolves, ay nalimitahan ng depensa ng Dallas. Si Edwards ay may 19 puntos at si Towns ay may 16 at magkasama silang nag-shoot ng 12 para sa 36 mula sa field.

Nakuha ng Minnesota ang 102-98 abante sa nalalabing 3:37 sa fourth quarter matapos ang 24-foot three-pointer mula kay Edwards.

Tumugon ang Dallas ng walong hindi nasagot na puntos, gumawa si P.J. Washington ng isang three-pointer mula sa kanto at pagkatapos ay isang step-back jump shot mula kay Doncic na naging 106-102.

“Kailangan naming magtrabaho nang husto upang makuha ang isang ito,” sabi ni Doncic.

“I think we’re known for losing game ones, so we were trying to make a point. But it’s only one and we have three more to go,” dagdag ng Slovenian na pinuri si Irving sa kantang kontribusyon.

“He got us going, without him we probably would be down 20 at half-time. I had to help him in the second half so we switched roles this time,” aniya.

Inamin ni Irving na natuwa siya sa mga komento ni Edwards matapos ang pitong panalo ng Timberwolves laban sa mga kampeon noong nakaraang taon, ang Denver Nuggets.

Sinabi ni Edwards sa isang panayam sa telebisyon na “Nakuha ko si Kyrie,” mga komento na napansin ng Mavericks star.

“I used it as a motivation. When I was sitting at home and I saw that, parang tango lang ng respeto. Alam ko na kung anong klaseng laro ‘yon,” sabi ni Irving.

“Ngunit alam din namin na sila ay darating mula sa isang nakakapagod na laro, pito, at ang kanilang mga binti ay kumagat sa kanila ngayong gabi,” dagdag niya.

Nanguna si Jaden McDaniels para sa Timberwolves na may 24 puntos at tumama ng anim sa siyam na three-point attempts habang si Edwards ay may 11 rebounds at walong assist kasama ang kanyang 19 puntos.

Dinomina ng Dallas ang laban sa pintura 62-38 kung saan humakot sina Washington at Dereck Lively ng tig-pitong rebounds.

Ang Game two ng best-of-seven serye ay gaganapin din sa Minnesota sa Biyernes at inaasahan ni Irving ang mas mahigpit na laban.

“Alam namin na darating sila sa susunod na laro at ibibigay sa amin ang kanilang pinakamahusay na shot,” sabi niya.

“Kailangan lang nating mapantayan ito at manatili sa ating game plan,” dagdag ni Irving.