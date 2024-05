Ivana Alawi namigay ng P2 milyon sa ina

Bilang Mother’s Day gift ay binigyan ni Ivana Alawi ang kanyang mother ng 2 million pesos noong Mother’s Day.

Pero hindi niya ito basta-basta ibinigay. May gimik silang magkakapatid kung paano niya ito ibinigay sa kanyang ina.

Nag-outing sila sa Pampanga at napagdesisyonan nilang mangisda. Sa bawat isdang mahuhuli ng madir ni Ivana ay bibigyan niya ito ng P200,000.

Sa huli ay nakahuli ng sampung isda ang madir ni Ivana kaya naman umabot sa 2 million pesos ang premyo niya.

“Hindi nya alam na ang isang isdang mahuhuli ay P200,000 at meron nang naka-ready na P2 million na ibibigay natin sa kanya pang-Happy Mother’s Day,” say ni Ivana.

“Kasi guys kailangan talaga nating suklian ang kabutihan ng ating mga ina. Hindi ko sinasabing magbigay kayo ng ilang milyon o whatever, kung paano po kayo magmahal kung paano ang malapit sa puso nyo. Make sure to make your mom feel special today, everyday habang nandito sila sa ating mundo,” dagdag pa niya.

Tuwang-tuwa ang mother ni Ivana na nagbigay ng mensahe sa mga ina.

“Keep up the good work dahil alam kong pinakamahirap na trabaho ang nanay, so two thumbs up. Sa mga nanay dyan, basta itanim nyo maganda, maganda ang ani,” say niya.

Ang suwerte naman ng ina ni Ivana, ‘no?