Hepe ng Wescom tinanggal

Tinanggal sa pwesto bilang hepe ng Western Command (Wescom) ng hukbong sandahatan si Vice Admiral Alberto na naging kontrobersyal dahil sa umano'y pagsang-ayon niya sa isang "bagong modelo" ng kaayusan sa China sa pamamahala ng mga operasyon at pagpapababa ng tensyon sa Ayungin (Second Thomas) Shoal sa West Philippine Sea.

Sa kanyang pagbisita sa Pag-asa Island noong Mayo 16, kinumpirma ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na pinalitan si Carlos ni Rear Admiral Alfonso Torres Jr., ngunit hindi na nagdetalye sa pagpapaalis sa dating hepe ng Wescom.

“Iyan ay isang administratibong desisyon ng Armed Forces of the Philippines (AFP). There’s a leadership change not only here but in other commands in several provinces as well,” sabi ni Teodoro sa mga mamamahayag.

Hindi niya sinabi kung bibigyan si Carlos ng bagong assignment sa gitna ng mga pag-unlad sa istruktura ng organisasyon ng militar.

Sa isang liham mula sa Malacañang, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sulat ng pag-endorso ng Department of National Defense para sa pagtatalaga kay Torres bilang kumander ng Wescom, "alinsunod sa rekomendasyon ng AFP Chief of Staff at AFP Board of Generals," epektibo noong Mayo 10 .

Nauna nang nanunungkulan si Torres bilang acting Wescom chief noong Mayo 6 matapos kumpirmahin ng AFP na nag-leave si Carlos “para sa personal na dahilan” mula noong Mayo 3.

Nauna nang itinanggi ng AFP ang kaugnayan ng leave of absence ni Carlos sa umano'y areglong "new model" niya sa Tsina.

Samantala, sinabi ni Col. Xerxes Trinidad, hepe ng Public Affairs ng militar, sa Daily Tribune noong Sabado na ang pagtatalaga kay Torres ay bahagi ng "patuloy na pagbabago sa pamumuno at mga pangunahing posisyon sa loob ng militar na kinakailangan para sa institusyon na umangkop sa umuusbong na kapaligiran ng seguridad at epektibong matugunan ang mga umuusbong na hamon."

"Ang kritikal na tungkulin ng Wescom ay nangangailangan ng isang full-time na pinuno na may mas maraming taon sa serbisyo upang makapagbigay ng pagpapatuloy at madiskarteng direksyon," paliwanag ni Trinidad.

"Inaalok namin ang aming buong suporta kay Rear Admiral Torres at tiwala kami sa kanyang kakayahang mamuno nang may natatanging katangian," dagdag niya.

Ang punong-tanggapan ng Wescom na matatagpuan sa Puerto Princesa, Palawan ay namamahala sa pagtatanggol at pagprotekta sa western seaboard ng Pilipinas, kabilang ang pinagtatalunang WPS.

Noong nakaraang buwan, sinabi ng gobyerno ng Tsina na ang Pilipinas, sa pamamagitan ng Wescom ng AFP, ay sumang-ayon sa isang "bagong modelo" ng kaayusan at "internal na pag-unawa" para sa pagtugon sa mga hindi pagkakaunawaan sa teritoryo sa Ayungin shoal.

Sinabi ng Chinese diplomat na ang dalawang kaayusan ay "ganap na naiiba" sa nakaraang "gentleman's agreement" sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Pilipinas at Chinese President Xi Jinping.

Noong Mayo 4, isang opisyal mula sa embahada ng Tsina sa Manila ang nagsiwalat na may naka-record na pag-uusap sa telepono sa pagitan ni Carlos at isang Chinese diplomat, isang patunay na may ginawang "bagong modelo" na kaayusan.

Noong Mayo 8, isang lokal na pahayagan ang naglathala ng transcript ng diumano'y pag-record, na binanggit sina Teodoro at National Security Adviser Eduardo Año, na sumang-ayon din sa dalawang dapat na pagsasaayos.

Pinabulaanan nina Año, Teodoro at AFP ang mga paratang ng China.

Paulit-ulit na sinubukan ng Daily Tribune na makipag-ugnayan kay Carlos para sa mga komento sa isyu, ngunit hindi pa siya sumasagot.

Kinilala ng mga opisyal ng Pilipinas ang patuloy na labanan ng pagmemensahe sa mga hindi pagkakaunawaan sa WPS.

Nauna nang binatikos ni Teodoro ang China sa pagkalito sa publiko para bigyang-katwiran ang malawak na pag-angkin nito sa halos buong South China Sea, na hindi alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea.

"Ang salaysay na hindi pinangalanan o hindi nakikilalang mga opisyal ng Tsino ay nagpapalaganap ay isa pang hindi magandang pagtatangka na isulong ang isang kasinungalingan," sabi niya.