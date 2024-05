Torneo sa paglangoy lilikom ng pondo para sa pamilya ng yumaong swimming coach

Mahigit 500 manlalangoy ang inaasahang lalahok sa magsisimulang One for All-All For One Championships ng Congress of the Philippine Aquatics (COPA) National Capital Region ngayong weekend sa Teofilo Ildefonso Swimming Center sa loob ng makasaysayang Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila.

Sinabi ni COPA co-founder Chito Rivera na walang bayad ang mga team at estudyante mula sa mga pampublikong paaralan sa tatlong araw na torneo na naglalayong makalikom ng pondo para sa pamilya ng yumaong swimming coach na si Elcid Evangelista.

Ang mga kumpetisyon sa pangkat ng edad ay para sa mga lalaki at babae mula 6 hanggang 17 taong gulang pati na rin ang 18 taong gulang at mas matanda.

Ang co-founder ng COPA at Philippine Aquatics, Inc. (PAI) secretary general na si Eric Buhain ay nagsabi na ang kompetisyon ay bahagi ng kanilang layunin na pagyamanin ang pakikipagkaibigan habang palalakasin ang pag-unlad sa grassroots level.

"Gayundin, ito ay magsisilbing bahagi ng paghahanda ng ating mga kabataang manlalangoy para sa darating na pambansang pagsubok sa Agosto 15 hanggang 18 upang pumili ng mga miyembro ng koponan para sa Southeast Asian Age Group Championship na nakatakda sa Bangkok sa Disyembre."

Kabilang sa mga kilalang manlalangoy ang lalahok sa Palarong Pambansa na si Nicola Diamante, Asian Age-Group Championships campaigner Patricia Mae Santor, Rio Balbuena, Jada Cruz, Amber Arano, Kristoffer David at Audrina Victor.