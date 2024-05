PiliinMoAngPilipinas ni Vice Ganda nag-27M views

Hindi nagpatalbog ang “It's Showtime” host na si Vice Ganda. Sa mga celebrities kasi na may “Piliin Mo Ang Pilipinas,” pinakamarami ang nanood sa kanya. Umabot ito ng milyong views kaya naman nagpasalamat si Vice Ganda sa kanyang official Facebook account.

"Total of 27 MILLION views and 2.7 MILLION likes! Zenkyooow so much Madlang People!! #PiliinMoAngPilipinas."

'Yan ang caption ni Vice Ganda sa kanyang FB post.

Overwhelming naman ang comment ng netizens sa entry ni Vice Ganda.

"Grabe pinaglaban natin Ang pilipinas pero Ang Philippine sea parang Tayo Ang nang angkin Ng teritoryo hays congratulations Vice Ganda I love it."

'May nanalo na at ikaw yun Meme Vice Ganda galing galing mopo tlaga."

"I used this video on my Motivation activity in English class in integrating Social Issues in the country."

Nasa Thailand ngayon si Vice Ganda kasama ang kanyang dyowang si Ion Perez, inang si Rosario at isang kapatid for a short vacation. With this, ilang araw ding hindi makikita ang Unkaboggable star sa “It's Showtime.”

***

Paolo Contis no comment sa hiwalayan issue kay Yen Santos

Mukhang iritado si Paolo Contis kaya ayaw niyang pag-usapan ang estado ng kanyang relasyon kay Yen Santos.

Ayaw magkomento ni Paolo kung naghiwalay na ba sila ni Yen matapos lumabas ang chikang hiwalay na sila matapos i-delete ng dalaga ang birthday post niya for Paolo.

Sa premiere night ng movie niyang “Fuchsia Libre” ay natanong si Paolo about the issue.

“No Comment.” 'Yan ang sagot ng actor.

Nang matanong if they are still friends, “no comment" pa rin ang sagot nito.

“As I always say, masyado na kayong may alam sa buhay ko so I’d like to keep my personal life personal," dagdag pa ni Paolo.

Marami ang nag-react negatively kay Paolo.

"Ayoko man sana sabhin, but karma syo yan, irresponsible father ba naman, plus babaerong kapartner and lastly hambog na tao. Kuha m gigil ko."

"Nauntog na si girl. At nakapag isip-isip na rin walang kinabukasan sa taong at aanakan lang tapos good bye."