Fil-Am tinanghal na 2024 PVL MVP

Si Brooke Van Sickle ang nahirang na 2024 Premier Volleyball League All-Filipino Conference Most Valuable Player sa kabila ng pagkabigo ng kanyang koponang Petro Gazz na makapasok sa best-of-three championship series.

Ang Filipino-American, na naglalaro sa kanyang unang kumperensya sa bansa, ay pasok sa unang 10 sa spiking, pagharang, pagsisilbi, paghuhukay at pagtanggap habang nangunguna rin sa liga sa kabuuang puntos na naitala na may 293 puntos sa 242 na pag-atake, 29 na pagtanggi at 22 ace.

Ang matapang na outside spiker mula sa Hawaii ay nanguna sa service department na may 0.42 aces kada set, ikaapat sa spiking (36.39 percent success rate) at pang-apat sa blocking (0.56 average per set).

Kitang-kita rin ang lakas niya sa beach volleyball dahil ikapito siya sa paghuhukay (3.10 average per set) at ikapito sa receptions (35.77 percent efficiency rate).

“Alam mo na ito ay isang anim na tao na isport. Hindi ko magagawa ito kung wala sila at ito ay icing sa tuktok (ng) podium finish. Maganda ito. Kailangan mong magsimula sa isang lugar,” pahayag ni Van Sickle, na ang angkan ay mula sa San Emilio, Ilocos Sur.

“Ang goal ko from the start, I was just trying to be consistent and be there for my teammates, just like how they’re there for me every single day, and I hope I achieve my goals. I had a very, very fun time. ngayong conference,” dagdag niya.