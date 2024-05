Dingdong Dantes itinangging may anak sa labas

Sa recent interview ni Dingdong with Boy Abunda, sinabi ni Dingdong na wala siyang planong magsalita about the issue pero napuwersa siya dahil na rin sa nadamay ang kanyang pamilya.

“Sa totoo lang eh nagdadalawang-isip talaga ako kagabi kung may sasabihin ba ako about the topic and the issue kasi alam kong baka tanungin ninyo eh. Pero para sa akin po kasi, dahil may mga tumatawag na po sa ‘kin na mga kaibigan, mga kamag-anak, ‘yung mga nagmamalasakit po sa ‘kin and because I have a responsibility dito sa aking mga mahal sa buhay, responsibilidad ko na klaruhin ang isyung ito dahil mahalagang mahalaga po ang aspetong ito para sa akin,” sabi ni Dingdong.

“I love my wife, I love my family very much, my kids. That’s why I’m saying it is not true,” pagde-deny niya.

Actually, matagal na ang chismis na may anak si Dingdong kay Lindsay at nagsalita na noon pa ang huli about it.

“Malakas po loob ko to tell them, to ask them to come forward with proof if they can. Patunayan po nila na nabuntis ako ni Kuya Dong,” sabi ni Lindsay noon.