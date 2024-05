Nikola Jokic nakuha ang ikatlong NBA MVP award

Tinanghal na National Basketball Association Most valuable Player ang sentro ng Denver Nuggets na si Nikola Jokic sa ikatlong pagkakataon sa apat na season niya sa liga noong Miyerkules.

Ang 29-anyos na taga-Serbia, na nanalo ng MVP noong 2021 at 2022, ay nagtapos ng runner-up sa botohan noong 2023 ngunit nagkaroon ng kasiyahang pangunahan ang Nuggets sa unang NBA title.

Ngayong season ay nag-average siya ng 26.4 points, 12.4 rebounds at 9 assists sa regular season at tinalo ang Oklahoma City Thunder star na sina Shai Gilgeous-Alexander at Luka Doncic ng Dallas Mavericks sa huling pagboto para sa parangal.

Sa isa pang season kung saan nagawa ni Jokic na gawing regular ang kinang, siya ang naging pangalawang manlalaro, pagkatapos ni Oscar Robertson, na nagtala ng 2,000 puntos, 900 rebounds at 600 assists sa isang season.

Ang kanyang 25 triple-doubles at 68 double-doubles ay parehong pangalawa sa liga.

Pumasok si Jokic sa teritoryo ng mga elitista na may ikatlong koronang MVP. Ang anim na MVP ni Kareem Abdul-Jabbar ang pinakamarami. Sina Bill Russell at Michael Jordan ay nanalo ng tig-lima at sina Wilt Chamberlain at LeBron James ay tig-apat.

Kasama ni Jokic sina Moses Malone, Larry Bird at Magic Johnson bilang tatlong beses na nanalo matapos makakuha ng 79 na unang boto kumpara sa 15 para kay Gilgeous-Alexander at apat para kay Doncic.

"We've got to start with the teammates. Kung wala sila wala akong magagawa," sabi ni Jokic sa TNT.

Kinilala ni Jokic ang mga nasa likod ng kanyang tagumpay: mga coach, mga manlalaro, organisasyon, mga medikal na kawani, mga coach sa iba't ibang oras, mga coach ng pag-unlad.

Wala rin siya kung wala sila, aniya.

Sa likod ni Jokic, ang Nuggets na may kartadang 57-25 (panalo-talo) ay pinakamatagumpay na season ng prangkisa bagama't sila ay tumabla para sa pinakamahusay na rekord sa Western Conference kasama ang Oklahoma City at napunta sa pangalawang seed sa likod ng batang Thunder team.

Nang manalo si Jokic sa 2022 MVP ay nakauwi na siya sa Sombor, Serbia, pagkatapos ng playoff exit ng Nuggets.

Kung kaya ni Jokic na pagsamahin ang isang MVP award at ang titulo ngayong season ay inaalam pa.

Ibinagsak ng Nuggets ang unang dalawang laro ng kanilang Western Conference semi-final series sa Minnesota Timberwolves at haharapin ang mahirap na gawain na subukang makabawi sa home court ng Timberwolves simula sa Biyernes.

Ang panalo ni Jokic ay ang ikaanim na sunod na season na ang MVP award ay napunta sa isang player na ipinanganak sa labas ng United States. Ang huling manlalarong ipinanganak sa US na nanalo ay si James Harden noong 2018.