Natunugan o na-Marites?

Marites ang bansag sa mga tsismoso at tsismosa na wala nang ginawa kundi magpalitan ng kuro-kuro at kwento tungkol sa mga kinikilos at gawain ng kapitbahay. Bagaman ito ay malayang pamamahayag at asembliya sa mga kanto-kanto na protektado ng saligang-batas, kinaiinisan ito ng iba dahil sa pagkalat ng maling impormasyon o pribadong buhay ng iba.

Saan ba nakukuha ng mga Marites ang kanilang paksa kundi sa mga naririnig rin nilang bulungan ng mga ibang Marites sa kabilang dingding ng bahay o sa labas. Libreng libre ang mga kwentong masasagap na nanganganak ng mga intriga.

Pero ibang klaseng Marites ang mga nasa embahada ng Tsina sa Pilipinas kung totoo nga ang ulat na gumamit ang ilang kawani rito ng mga gadget o device para nakakubling makapakinig sa mga taong nag-uusap ng maseselang paksa. Hindi man sila tunay na Marites na nagpapakalat ng intriga, ang kanilang ginawa ay pang-eespiya at dapat na sila’y patalsikin sa bansa, sa mungkahi ni Defense Secretary Gilber Teodoro Jr. dahil ito ay labag sa Anti-Wiretapping Law.

Nairekord umano ng mga Marites sa embahada ang pag-uusap ng isang diplomatikong Intsik at kumander ng Western Command ng Hukbong Sandatahan na si Vice Admiral Alberto Carlos tungkol sa bagong modelo ng pagpapadala ng supply sa mga sundalo ng barkong BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea.

Ang sinasabing rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal ay pinag-usapan nitong Enero. Ang na-rekord na pag-uusap ay tumagal ng dalawang minute.

Dahil isiniwalat ng mga Intsik ang na-record nap ag-uusap, napilitan umanong mag-leave si Carlos dahil wala siyang kapangyarihang makipagnegosasyon sa mga Instik tungkol sa Ayungin Shoal, bagaman pinabulaanan ng Hukbong Sandatahan na may kinalaman sa iskandalo ang kanyang pag-leave. Pansamantalang pinalitan si Carlos ni Rear Admiral Alfonso Torres.

Magkakaroon ng imbestigasyon rito ang Department of Foreign Affairs at pihadong gagawa rin ng sariling imbestigasyon ang Senado o Kamara.

Ang nakakabahala sa nangyaring pagrerekord ng usapang sikreto dapat dahil may kinalaman ito sa pambasang seguridad, ay ang posibleng ginagawang pang-eespiya ng mga Intsik sa atin kahit noon pa. At mas nakakabahala pa kung hindi lamang mga diplomatiko sa embahada ng Tsina ang nagwa-wiretapping sa mga nag-uusap na opisyal ng gobyerno kundi ang mga ibang Intsik na naririto sa Pilipinas bilang manggagawa, turista o estudyante.