‘Import’ ng UP ipapasok sa Gilas Women squad

Tulad ng ginawa ng Gilas men’s basketball team, kukunin ng women’s squad ang sentro ng University of the Philippines na si Favour Onoh ng Nigeria bilang naturalized player.

Sinabi ni Samahang Basketbol ng Pilipinas executive director Erika Dy na hinirang ni Gilas Women head coach Patrick Aquino ang 6-foot-4 na si Onoh para maging naturalized Filipino para matugunan ang kanyang mga pangangailangan para sa rebounding at interior defense sa international arena.

Nakatakdang maglaro ang Gilas Women squad sa Jones Cup sa Hunyo at sa FIBA ​​Women’s World Cup Pre-Qualifying Tournament sa Agosto.

Sinabi ni Dy, isang dating player at head coach ng Ateneo women’s basketball team, na mayroon si Onoh kung ano ang kinakailangan upang maglaro para sa bansa matapos mag-average ng 10.07 points, 13.93 rebounds, 3.21 blocks, 1.29 steals at 1.21 assists para sa Fighting Maroons sa elimination round ng Season 86 University Athletic Association of the Philippines (UAAP).

“For Favour, ito ang pinili ni Coach Pat Aquino. As the coach of the team, he knows what kind of players he needs to compliment his system,” pahayag ni Dy sa lingguhang Philippine Sportswriters Association Forum kahapon.

“I personally talked with Favor to ask some questions, to get to know her better and see if she fit to be a citizen because the SBP will vouch for her in the Senate,” dagdag ni Dy.

“Inaasahan namin na makapasok siya sa isang laro ng Gilas kapag dumating na ang kanyang mga papeles sa naturalization.”

Ang unang season ng 18-year-old na si Onoh sa UAAP ay napakaganda.

Sa katunayan, nagtakda siya ng bagong UAAP record na 30 rebounds sa 88-80 overtime na panalo ng Fighting Maroons laban sa kampeon sa University of Santo Tomas noong 22 Nobyembre 2023.

Ginampanan din niya ang isang mahalagang papel sa ikatlong puwesto ng Fighting Maroons -- ang kanilang unang podium finish mula noong 2008.

Kapag nakumpleto na niya ang proseso ng naturalization, magdaragdag siya ng lalim sa may kulay na lugar kasama ang mga beteranong bigs na sina Jack Animam at Clare Castro.

Gayunpaman, tiniyak ni Dy na masusing sinusuri nila ang mga papeles ng mga manlalaro na gustong ma-naturalize.

“Ang pagiging mamamayang Pilipino ay isang pribilehiyo at hindi ito dapat basta-basta ibigay. Kapag ang SBP ay pumunta sa Senado o Kongreso para sa naturalization, kailangan nating siguraduhin na ang mga ito ay nagkakahalaga ng vouching,” sabi ni Dy.

Ipinaalala niya na tumagal ng limang taon si Brownlee upang matanggap ang kanyang pasaporte ng Pilipinas.

“So far, nakapasa si Favor doon sa pagsubok natin sa loob. Sana makalusot siya sa Kongreso at Senado para sa kanyang mga papeles sa naturalisasyon.”

Bago si Onoh, natukoy na ng Gilas Pilipinas squad ang dating import ng San Miguel Beer na si Bennie Boatwright bilang kandidato para sa naturalization.

Si Boatwright, na nasa bansa ilang linggo na ang nakararaan, ay nasa proseso na ngayon ng pagsasama-sama ng lahat ng mga kaukulang dokumento tungkol sa kanyang aplikasyon na maging naturalized Filipino. Gayunpaman, nangako siyang lilipad sa bansa kapag sinimulan na ng mga mambabatas ang panukalang magtutulak sa kanyang naturalisasyon.

Kung pormal na maging naturalized Filipino si Boatwright, makakasama niya ang Barangay Ginebra resident import na si Justin Brownlee, Utah Jazz star Jordan Clarkson at dating Ateneo ace Ange Kouame sa Gilas Pilipinas’ pool of naturalized players.