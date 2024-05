Raffy Reavis binigo ang Dyip

Nagpakita ang 46-anyos na si Raffy Reavis ng vintage performance upang tulungang ihatid ang kanyang koponang Magnolia sa playoffs matapos ang 108-100 panalo nila laban sa Terrafirma sa Philippine Basketball Association (PBA) Philippine Cup kahapon sa Philsports Arena sa Pasig City.

Gumawa ng mahalagang buslo si Reavis na pumigil sa galit na galit na pagbabalik ng Terrafirma at bigyan ang Magnolia ng 99-95 abante sa nalalabing 2:50 oras ng laro.

Kumuha rin si Reavis ng mahahalagang rebound at nagbigay ng magandang depensa sa 9-2 run ng Magnolia sa pangunguna ni Ian Sangalang at Mark Barroca upang palagan ang banta ng Dyip.

“Malaking factor si Raffy para sa amin hindi lang sa court kundi maging sa labas ng court. He’s our leader, he’s our captain ball,” pahayag ni Magnolia coach Chito Victolero.

Bumuo ang Magnolia ng 15-puntos na lamang, 68-53, may 5:59 na nalalabi sa third quarter matapos makumpleto ni Joseph Eriobu ang three-point play.

Ngunit unti-unting nabawasan ang kanilang kalamangan hanggang sa naitabla ni Juami Tiongson sa 92 nang pumasok ang kanyang tatlong puntos sa huling 5:23 ng laro.

Nabuo ni Stephen Holt ang huling deadlock sa 95 may 4:03 pang natitira mula sa isang mahabang bomba bago ipinasok ni Victolero si Reavis upang patatagin ang Magnolia.

Si Reavis ay may double-double outing na 10 puntos sa perpektong five-of-five shooting clip at humakot pa ng 13 rebounds sa mahigit 26 minutong aksyon.

Ang pamumuno at pagmamadali ni Reavis gayundin ang mga napapanahong basket nina Sangalang at Barroca ang humila sa Hotshots sa kanilang ikaanim na panalo sa 10 outings at tinapos ang two-game losing skid.

Nagtapos si Sangalang na may 23 puntos at walong rebounds, nagdagdag si Barroca ng 21 puntos sa eight-of-16 shooting habang si Paul Lee ay naka 17 puntos, pitong assists at limang board para sa Magnolia.

Bumalik sa aksyon si Jio Jalalon matapos na hindi makadalaw ng ilang laro dahil sa pinsala sa tuhod at umiskor ng pitong puntos na may limang assist, tatlong board at dalawang steals para sa Hotshots, na naglaro nang wala si Calvin Abueva sa ikalawang sunod na laro dahil sa mga isyu sa balakang.

Natikman ng Terrafirma ang ikaanim nitong pagkatalo upang tapusin ang elimination round na may 5-6 win-loss na kartada.

Nanganganib ang hangarin nitong makapasok sa quarterfinals dahil mas lumiit ang pagkakataon nilang makuha ang huling pwesto sa playoff.

Nagsumite si Holt ng personal conference-best na 32 puntos at walong assist habang si Tiongson ay may 14 puntos.

Sina Isaac Go at Javi Gomez de Liaño ay may tig-13 puntos para sa Dyip.