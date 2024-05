Kambal na magkadikit sa atay paghihiwalayin

Isang magkadikit na kambal mula Davao del Norte ang nakatakdang bumiyahe sa Saudi Arabia sa Linggo, para mapaghiwalay sa isang maselang operasyon roon.

Susunduin ng mga duktor sa Saudi sina Akhizah at Ayeesha Yosoph, na isang taon at apat na buwang gulang at magkasalo sa atay.

Sasagutin ng Kaharian ng Saudi Arabia ang mga gastos sa operasyon pati na rin ang tirahan para sa kanilang mga kamag-anak sa panahon ng paggamot, sinabi ng embahador ng Riyadh sa Pilipinas na si Hisham Sultan Al-Qahtani.

Hindi pa malinaw ang petsa ng operasyon.

Inamin ni Hashima, ang 19-anyos na ina ng mga bata, na bagama’t ipinagdasal niya ang tagumpay ng operasyon, nababahala siya sa kanyang kambal.

“Ang dinadasal ko lang talaga ay magiging successful yung magiging operation nila. Kasi halo-halo na yung emosyon namin, may kaba, masaya, hindi na namin alam kung anong mararamdaman namin,” sabi ni Hashima sa GMA News Online kahapon.

Para kay Hashima, naging mahirap ang pagpapalaki ng kanyang kambal.

“Nahirapan kasi ako bilang ina, hindi ko alam kung anong gagawin kong pag-aalaga sa kanila kasi conjoined sila, hindi sila normal na bata. Hindi ko in-expect na magkakaanak ako ng ganito. Pero hindi ko rin naisip na ipapalaglag o hahayaan ko sila. Tanggap ko naman,” sabi ng single parent.

Nagpasalamat si Hashima sa gobyerno ng Saudi Arabia para sa kanilang tulong.

“Nagpapasalamat po ako, kami, kasi pinayagan nila kaming operahan yung kambal namin. Tinulungan po nila kami, sobrang saya po,” dagdag ni Hashima.

Nagpasalamat din ang Department of Foreign Affairs sa tulong ng embahada ng Saudi Arabia.

Kilala ang Saudi Arabia bilang isang pioneer sa larangan ng paghihiwalay ng conjoined twins. Nagsagawa na ito ng higit sa 133 operasyon para sa iba’t ibang nasyonalidad, kabilang ang paghihiwalay ng Filipino conjoined twins na sina Ann at Mae Manzo noong 2004.

Ayon sa Mayo Clinic, ‘’nagkakaroon ng conjoined twins kapag ang isang maagang embryo ay bahagyang naghihiwalay upang bumuo ng dalawang indibidwal.’’