Ang bagong kampanya ng Department of Environment and Natural Resources na maging Earth Day araw-araw ay pahiwatig na kailangan pang paigtingin ang kaalaman ng publiko sa pagbibigay ng malasakit sa kalikasan sa pamamagitan ng hindi pagtatapon ng basura kung saan-saan at pag-iwas sa paggamit ng plastic at mga bagay na nakasisira sa kapaligiran.

Totoo naman ang dahilan na dapat ay Earth Day Every Day dahil kahit sino naman ay batid ang ningas-kugon na ugali ng Pilipino na sa umpisa lang masigasig sa pangangalaga ng kapaligiran at sa sumunod na araw ay wala nang pagpupursige at wala nang pakialam. Ang dami ng basurang nahakot ng isang malaking kumpanya sa mga ilog at estero sa Metro Manila mula 2020 hanggang ngayon ay patunay na mismong tao ang banta sa kalikasan.

Nasa 6 milyong tonelada ng basura ang nahakot na basura sa mga ilog kasama na sa mga katabing bayan ng Bulacan sa hilaga ng metropolis. Siguradong galing sa mga tao at kabahayan ang mga basura. Naging pabaya rin ang mga inutil na opisyal at kawani ng barangay na walang pagkukusa sa pagpigil sa mga nagtatapon na basura sa ilog at paglilinis sa mga ito. Inasa na lang nila sa iba ang paglilinis.

Ang masama, hindi mananatiling malinis ang mga ilog na inalisan ng basura dahil sa mga susunod na araw, linggo, buwan at taon ay tatambakan muli ito ng mga pasaway na mamamayan at dededmahin lang ng mga opisyal ng barangay na may pananagutan sa pagpapanatiling ligtas sa basura ang bawat pamayanan.

Sa madaling-salita, at hindi alintana ng mga kinauukulan, hindi na ilog ang mga ilog kundi tambakan ng basura. At sa haba ng mga ilog sa siyudad, ito na ang pinakamahabang basurahan sa balat ng lupa dahil lahat ng parte nito ay may basura at marumi, kahit paulit-ulit na nililinis.

Maraming taon na ang lumipas nang ilunsad ng pamahalaan ang paglilinis ng tanyag na Ilog Pasig ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito malinis. Malaking kabiguan ito sa pamahalaan at patunay lamang sa kawalanghiyahan ng mga nagtatapon ng basura sa mga ilog at estero.

Sa Abril 2025 ang susunod na Earth Day o paggunita sa ating mundo upang ipaalala ang tungkulin ng tao na pangalagaan ito sa polusyon at kumilos nang naaayon rito. Ang ganoong araw ay dapat na wala nang basura sa paligid, sa kalikasan, sa pamayanan at sa mga ilog. Kung hindi, walang saysay na mag-araw-araw ng Earth Day.