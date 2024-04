Tolentino niligtas ang NorthPort sa Blackwater

Pasok ang tira ni Arvin Tolentino ng NorthPort nang kulang sa 10 segundo na lang ang nalalabi sa laban nila sa Blackwater kaya nakatakas sa pamamagitan ng 115-113 ang Batang Pier kahapon sa Caloocan Sports Complex.

Pinutol ng Batang Pier ang limang sunod na pagkatalo para tapusin nila ang kampanya sa 2024 Philippine Basketball Association Philippine Cup na may 5-6 win-loss record. Samantala, natalo ang Blackwater para sa ikaanim na sunod na laro.

Ang bayani ng NorthPort ay umiskor ng 27 puntos kasama ang 11 rebounds at pitong assists. Sa kanya ang huling walong puntos ng Batang Pier na bumura sa anim na puntos na kalamangan ng Blackwater.

Pinasok ng forward ang dalawang charity na wala pang isang minuto para itabla ang bilang sa 113, at matapos ang mga mintis nina Justin Chua at Christian David ng Blackwater, umatras si Tolentino para sa game-winner may 7.6 segundo pa na oras.

Nagkaroon pa ng pagkakataon si Rey Nambatac na manalo sa laro para sa Blackwater, ngunit ang kanyang three-point na tira ay wala sa marka.

Apat pang manlalaro ang umiskor ng double-digit para sa NorthPort, kabilang si Joshua Munzon na may 16 puntos at anim na assist.

Nasayang ang 33-puntos, 9-rebound, 6-assist ni Troy Rosario ng Blackwater, habang si David ay may 26 puntos at 15 rebounds.

Binigyan ni Rosario ang Bossing ng 113-107 abante may kulang dalawang minuto na lang ngunit walang sagot ang Blackwater para kay Tolentino.

Maghihintay ang NorthPort sa resulta ng ibang laban upang malaman ang kapalaran nito. Maaaring makakuha sila ng pwesto sa quarterfinals o lalaban para sa huling tiket sa playoffs. Ang panalo nito ay nagbigay sa Barangay Ginebra San Miguel ng ikalawang