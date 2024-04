Mga bata bakit pinapatay?

Sa Gaza maraming bata at sanggol ang nasasawi dahil sa labanan ng mga teroristang Hamas at pwersang Israeli. Libu-libo ang bilang ng mga nasasawing mga inosente at walang-kalaban-laban. Kaya hindi kataka-takang nag-uumapaw ang galit ng mga pamilyang Palestino na nawalan ng anak.

Isang buhay lamang ng batang paslit, lalo na sanggol, ang mapaslang ay hindi katanggap-tanggap. Kung mangyari ito sa Pilipinas, kung saan wala namang umiiral na digmaan tulad ng nangyayari sa Gaza, ay hindi rin makatarungan. Kaya labis na nakakagalit ang pamamaril sa isang 14 anyos na babaeng nag-aaral sa loob ng kanilang bahay sa Talisay, Cebu noong Biyernes ng umaga.

Sa mga ulat, pinasok ng di-kilalang salarin ang bahay ng biktima at binarily ang mag-aaral. Dapat mahuli agad ang salarin at mabigyan ng hustisya ang biktima at kanyang pamilya. At lalong dapat maparusahan ang namaril sa karumal-dumal niyang krimen.

Hindi lang ang 14-anyos na bata ang nabaril ngayong linggo. Noong Miyerkules ng gabi naman, isang apat na taong gulang na babae ang binaril rin kasama ang kanyang amang 44 anyos sa Dolores, Abra.

Bakit pati mga bata dinadamay ng mga mamamatay-tao? Napakawalang-puso at napakaitim ng kanilang budhi at nasisikmura nilang pumatay ng mga walang kamalay-malay at walang kalaban-laban na mga musmos.

Sa loob ng isang linggo, dalawang paslit at binawian ng buhay sa marahas na paraan. Walang nakapagligtas sa kanila at ang mga salarin ay hindi pa nahuhuli. Ganito na ba kasama ang ating lipunan at kasama ang mga mamamayan?

Nasaan ang mga tagapagligtas o mga tagapagtanggol nang mangyari ang mga krimen? Kung alisto at naroroon sana sila ay napigilan ang pamamaril at nailigtas ang mga bata sa kapahamakan.

Ibig sabihin ng pangyayari at may naglipanang mamamatay tao sa lipunan at tumitiyempo para sa susunod nilang biktima. Kailangan natin ng matinding pagbabantay sa ating mga anak upang hindi na maulit ang pamamaslang ng mga paslit. Kailangan ding mabawi ang mga baril sa mga taong hindi gagawa ng mabuti.

At sa mga nagtatangkang pumatay ng bata, mag-isip-isip kayo dahil mayroon din kayong mga anak. Huwag na nating idamay ang mga bata sa galit sa kapwa.