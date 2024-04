Kim Molina namayagpag ang pelikula sa Netflix

Nangungunang pelikulang Pilipino ang “My Zombabe” nina Kim Molina at Empoy Marquez sa Netflix ngayon.

Dalawang araw nang nangunguna ang My Zombabe sa Top 10 Movies in the Philippines Today sa Netflix.

Bida sa nasabing pelikula sina Empoy at Kim, na ginagampanan ang papel na misteryosong zombie.

Kabilang din sa cast ng “My Zombabe” sina Yanyan de Jesus, Anjo Yllana, Andrea del Rosario, Shirley Fuentes, Gary Lim, Andrew Muhlach at Liz Alindogan.

Maliban sa “My Zombabe” ay may dalawa pang pelikulang Pilipino sa nasabing listahan ng Netflix kahapon, Abril 27.

Pang-apat naman ang Metro Manila Film Festival 2023 official entry nina Derek Ramsay at Beauty Gonzalez na “Kampon.”