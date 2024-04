Gubat sa siyudad

Sunud-sunod na mataas na heat index na naitala sa iba-ibang siyudad sa bansa ang nakababahala lalo na sa mga nagtatrabahong lantad sa matinding init ng araw. Maaaring magkasakit sila o dumanas ng heat stroke na nakamamatay sa mga mahihina ang apog.

Ang pagpasok ng mga batang mag-aaral sa paaralan ay naapektuhan din ng napakainit na panahon. Sunud-sunod ang suspensyon ng mga klase sa Metro Manila upang hindi sila malantad sa mainit na temperatura sa labas. Bagaman sila ay mag-aaral sa bahay gamit ang module, mas epektibo pa rin ang harapang pagkaklase.

Tila ang pagpapanatili na lamang ng mga batang mag-aaral sa bahay ang paraan para sa kanilang kaligtasan. Kung magtatagal ang napakainit na panahon, malaking abala sa edukasyon pati na sa mga apektadong trabaho.

Napakaimposibleng palamigin ang panahon upang makapag-aral ang mga Kabataan at makapagtrabaho ang mga manggagawa nang ligtas. Ngunit sa parke sa Maynila, ang Arroceros Forest Park sa may Lawton, tabi ng Ilog Pasig, naiulat na mababa ng 5 degrees Celsius ang temperatura roon kumpara sa 41 Celsius sa labas nito.

Ang mahigit dalawang ektaryang parke na itinatag noong 1993 ay may 61 uri ng puno at 8,000 halamang ornamental. May namamahay rin, o nagpapalamig dito na 10 uri ng ibon.

Kung hindi mainit sa Arroceros Park, masasabing ligtas ang sisilong rito. Tamanga-tama na bukas ang parke mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon dahil ito ang mga oras na tumataas ang temperatura o heat index. Sa mga malapit rito, maaaring sumilong ang tao upang hindi mainitan ng husto.

Siguro naman hindi na dapat singilin ang mga sisilong sa parke dahil parke naman ito at dapat ay bukas sa sinuman, lalo kung para naman sa kalusugan.

Ang mas mababang temperatura sa Arroceros Forest Park ay nagpapahiwatig na kailangang magkaroon ng maraming parke sa siyudad dahil may pakinabang ito para sa kalusugan ng mga mamamayan. Dapat magpursige ang mga lokal na pamahalaan na pangalagaan at palawakin ang mga natitirang parke sa mga siyudad kung hindi magtatag ng bagong mga parke na sagana sa puno at halaman para may lilim sa mainit na araw.