76ers star Embiid may Bell's palsy

Ang National Basketball Association Most Valuable Player na si Joel Embiid ay nagbuhos ng career playoff-high na 50 puntos upang isulong ang Philadelphia 76ers sa isang kailangang-kailangang panalo laban sa New York Knicks noong Huwebes, pagkatapos ay nakumpirmang siya ay naglalaro sa pamamagitan ng Bell's palsy.

Lumitaw ang mga ulat noong Huwebes na ang bituin na ipinanganak sa Cameroon ay ginagamot sa nakaraang linggo para sa kondisyon, na nagiging sanhi ng panghihina sa mga kalamnan ng mukha.

Nang tanungin tungkol dito matapos ang 125-114 panalo ng 76ers laban sa Knicks, na nagbawas ng depisit sa kanilang NBA Eastern Conference playoff series na 2-1, sinabi ni Embiid na hinarap na niya ito mula pa noong bago ang play-in clash ng Sixers.

"Sa palagay ko nagsimula ito isang araw o dalawa bago ang laro sa Miami," sabi ni Embiid, at idinagdag na dumanas siya ng migraines pati na rin ang kahinaan ng kalamnan na partikular na nakakaapekto sa kanyang kaliwang mata at bibig.

"Oo, medyo nakakainis," dagdag ni Embiid, na nagsuot ng salaming pang-araw habang nakikipag-usap sa mga mamamahayag pagkatapos ng laro. "Yung kaliwang bahagi ng mukha ko, bibig at mata ko. Matigas na. Pero hindi ako sumusuko.

"Nakakalungkot, ganyan ang tingin ko," dagdag ni Embiid. "It's not an excuse -- got to keep pushing."

Ang sanhi ng Bell's palsy ay hindi alam. Ito ay pinaniniwalaan na resulta ng pamamaga at pangangati ng nerve na kumokontrol sa mga apektadong kalamnan, at ang ilan ay naniniwala na ito ay isang reaksyon na na-trigger ng isang impeksyon sa virus.

Ang mga sintomas ay karaniwang nagsisimulang bumuti sa loob ng mga linggo, at karamihan ay ganap na gumagaling sa loob ng anim na buwan.

"Sa mga pag-uusap na mayroon ako, maaaring linggo, maaaring buwan," sabi ni Embiid, at idinagdag na hindi niya gusto "kapag ang aking bibig ay nakatingin sa ibang direksyon."

Ito lamang ang pinakabagong alalahanin sa kalusugan para kay Embiid, na inoperahan upang ayusin ang pinsala sa meniskus sa kanyang kaliwang tuhod noong Pebrero.

Bumalik siya mas maaga nitong buwan upang palakasin ang playoff push ng 76ers.