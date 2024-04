Pagtatanim ng ‘gintong palay’ pinatigil

Hinarang ng korte ang komersyal na pagpapalaganap ng genetically-modified golden rice sa Pilipinas dahil sa paratang ng isang grupo na hindi ito ligtas na kainin ng tao.

Ang Pilipinas ang unang bansa sa mundo na nag-apruba ng ginintuang bigas, na may Bitamin A (precursor beta-carotene) at may maliwanag na dilaw na kulay, sa layuning labanan ang pagkabulag ng bata dahil sa kakulangan ng nasabing sustansya.

Gayunpaman, binawi ng Court of Appeals sa Maynila ang biosafety permit para sa komersyal na produksyon ng bigas na ipinagkaloob ng mga regulator ng gobyerno noong 2021 matapos maghain ng hamon ang 14 na tumututol dito.

Ang desisyon ng korte, na inilabas noong Abril 17 at nakita ng Agence France-Presse kahapon, ay nalalapat din sa isang genetically-modified na talong, ang BT eggplant, na lumalaban sa peste.

"Dahil sa magkasalungat na pang-agham na pananaw at kawalan ng katiyakan sa mga panganib at epekto ng Golden Rice at Bt Eggplant, ang mga potensyal na malala at malubhang banta sa kapakanan ng mga tao at sa kapaligiran ay lumitaw," sabi ng korte.

Hindi pinahintulutan ang komersyal na pagpapalaganap "hanggang sa oras na ang mga kinauukulang respondent na ahensya ng gobyerno ay magsumite ng patunay ng kaligtasan at pagsunod sa lahat ng mga legal na kinakailangan," sinabi ng korte.

Umaasa ang mga eksperto na ang ginintuang bigas ay makakatulong sa paglaban sa pagkabulag sa pagkabata at magligtas ng mga buhay sa papaunlad na mundo.

Ipinakikita ng datos ng World Health Organization na ang kakulangan sa bitamina A ay nagdudulot ng hanggang 500,000 kaso ng pagkabulag ng mga bata bawat taon, karamihan sa mga umuunlad na bansa, kung saan kalahati ng mga namamatay sa loob ng 12 buwan ng pagkawala ng kanilang paningin.

Ang gintong bigas ay binuo sa loob ng dalawang dekada ng International Rice Research Institute (IRRI) at ng Department of Agriculture-Philippine Rice Research Institute (PhilRice), habang ang BT eggplant ay binuo ng University of the Philippines-Los Banos.

Iginiit ng mga scientist na kasangkot na pareho silang ligtas kainin. Sinabi ng executive director ng PhilRice na si John de Leon sa isang pahayag na ang instituto ay "nagsusuri sa mga implikasyon" ng desisyon upang ihanda ang tugon nito.

Sinabi ng IRRI na patuloy itong makikipagtulungan sa PhilRice sa "pagbuo ng ligtas at epektibong nutritional interventions sa pamamagitan ng rice research."

Sinabi rin nito na nakatanggap ang golden rice ng "positive food safety evaluations" mula sa mga regulators sa Australia, New Zealand, Canada at United States.

Gayunpaman, ang bigas ay nahaharap sa malakas na pagtutol mula sa mga grupong pangkalikasan na tutol sa genetically altered na mga halaman ng pagkain at hindi bababa sa isang larangan ng pagsubok sa Pilipinas ang inatake ng mga aktibista.

Ang mga kalaban na naghain ng pagtutol, kabilang ang Greenpeace, ay natuwa sa desisyon.