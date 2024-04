NorthPort naghahabol ng mahalagang panalo

Matapos magtala ng apat na sunod na panalo para simulan ang kanilang kampanya sa Philippine Basketball Association (PBA) Philippine Cup, ang koponang NorthPort ay natalo sa sumunod na apat na laban na maaaring maglagay sa alanganin ang kanilang pakay na umabot sa playoff.

Kaya naman, asahan na ang Batang Pier ay lalaban nang husto sa Terrafirma ngayon sa Ninoy Aquino Stadium.

Ang oras ng laro ay nakatakda sa 4:30 ng hapon at susundan ng salpukan ng Phoenix Super LPG at TNT Tropang Giga sa 7:30 main game.

Ang Batang Pier at ang Dyip, na parehong nahulog sa kanilang huling dalawang laro, ay may magkaparehong 4-5 na kartadang panalo-talo at sila’y nasa ikapito hanggang ikawalong puwesto.

Ang pagbangon mula sa 100-120 na pagkatalo sa kamay ng di pa natatalong defending champion San Miguel Beer ay isang malaking hamon para sa batang Batang Pier.

Ngunit pinananatiling mataas ng NorthPort ang pag-asa nito.

“May chance pa tayo. This last two games for sure we’re gonna give our best to win and get to playoffs especially with a tight race in the standings,” sabi ng nangungunang scorer ng Batang Pier na si Arvin Tolentino kasunod ng pagkatalo noong Linggo na naghabol sa kanila ng hanggang 39 puntos.

“Napakahalaga ng susunod naming dalawang laro. We shift our focus to that one,” dagdag ni Tolentino, na may average na 20.5 points, 6.6 rebounds at 4.1 assists kada laro.

Ang Dyip ay nahihirapan din nitong huli. Natalo sila sa San Miguel at Rain or Shine. Umaasa ang Terrafirma na ang 10-araw na pahinga nito mula noong 104-116 na pagkatalo sa Elasto Painters ay sapat na upang maibalik ang kanilang kapalaran.

Samantala, sinubukan ng Fuel Masters na sakyan ang tuktok ng kanilang 112-77 demolisyon ng NLEX noong Sabado upang bigyan ng buhay ang kanilang pag-asa sa playoffs.

Sa pamamagitan ng 3-5 na kartada na nakatabla sa bumabagsak na Blackwater at inconsistent na Meralco, ang Phoenix ay kailangang manalo sa lahat ng natitirang tatlong laro nito.

Ang Tropang Giga, sa kabilang banda, ay naghahangad na makabangon mula sa masakit na 83-87 pagkatalo sa Kings noong Biyernes.

Ang TNT ay nasa solong ikaanim na puwesto na may pantay na 4-4 slate.