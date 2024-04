BGYO, pangmalakasan ang panawagang wasakin at wakasan na

Binabagyo ngayon ang tinaguriang Aces of PPop, ang BGYO sa social media site na X. Pangmalakasang trending topic dito ang #Disband BGYO. Habang tinitipa ang pitak na ito, halos 40K na ang sumasang-ayon sa nasabing panawagan.

Binubuo nina Gelo Rivera, Akira Morishita, JL Toreliza, Mikki Claver Jr. at Nate Porcalla, ang mga batikos at bira sa nasabing grupo, siksik, liglig at umaapaw.

Marami ang kumekwestiyon sa kanilang talento, ang katotohanang pulos minor hits naman ang kanilang mga kanta, ang isyu tungkol sa kataksilan, paglalaro sa damdamin ng mga kababaihan, pagsira sa isang Pinoy BL tandem, at ang kabastusan at kawalang respeto ng kanilang fandom, ang Aces na personal ang pag-atake sa ibang PPop grupo.

Parang multo ring binabalik ang isyu tungkol sa isang dating miyembro na diumano ay pinagtulungan at binu-bully ng mga kasalukuyang miyembro na nagdulot ng mental at emotional health issues at problems dito.

Ipinamumukha rin sa BGYO ang kanilang on-line reveals kung saan ang pakiwari nila ay hindi sila belong at welcome PPop movement at pag-angat nito.

Hibang na hibang ang ibang PPop fandoms kung bakit tila bulag, pipi at bingi sa katotohanan ang BGYO Aces sa mga diumanong pagkakamali at tila walang pakialam na pag-uugali nito.

Ay! Tila mas nagpapakilala sa kanila sa PPop merkado at publiko ay ang mga intrigang pinipukol sa kanila kaysa sa mga kantang dapat eh siyang dahilan kaya sila natatandaan, yinayakap at minamahal.

Sa true lang tayo, grabehan ang panawagang #DisbandBGYO dahil ang impresyon at persepsyon ibinigay nito sa publiko eh sadyang matindi ang kanilang mga baltik at kasalbahihan at kaya hinihingi na sila ay wasakin at wakasan ay hindi dahil sa salat sila sa talento kundi tinimbang ka ngunit kulang sila sa mabuting asal at tamang pag-uugali, huh!

May katotohanan ba ang alegasyon at bintang na ito BGYO? Bukas ang aming pitak para sa pagbabahagi ng version of truth niyo.

Mula sa panulat ni Floy Quintos at sa direksyon ni Dexter Santos, ang bagong dulang GRACE ay kathang-isip na salaysay ni Quintos batay sa mga kaganapan at mga katauhan sa Lipa Carmel noong 1948.

Ang nasabing mga pagpapakita ng Our Lady Mediatrix of all Grace ay humantong sa mga patotoo ng pagbuhos ng mga talulot ng rosas, mahimalang pagpapagaling, at pagbabagong loob ng marami. Gayunpaman, ang mga aparisyon na ito ay hindi nakatanggap ng opisyal na pagkilala mula sa mga awtoridad ng simbahan noong 1951, isang paninindigan na nananatili hanggang ngayon.

Gayunpaman, ang debosyon sa Our Lady Mediatrix of all Grace ay patuloy na lumago sa paglipas ng mga taon.

Ang GRACE ay hindi naglalayon na akitin ang madla patungo sa anumang partikular na paniniwala. Sa halip, sinisiyasat ng dula ang mga pangyayari at nagtatanong… LIPA 1948. Panlilinlang? O Pagsubok sa Pananampalataya?

Ang pinakamauhuhusay na artista sa teatro ang mapapanood sa Grace, sina Stella Cañete-Mendoza, Shamaine Centenera-Buencamino, Frances Makil-Ignacio, Missy Maramara

Matel Patayon, Leo Rialp. Dennis Marasigan, Nelsi, o Gomez, Jojo Cayabyab at Raphne Catorce.

Nakaka-intriga at tunay na napapanahon ang GRACE. Itatanghal ang GRACE mula Mayo 25 hanggang Hunyo 1 sa PMCS Blackbox Theater, Circuit Makati.