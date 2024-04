THUNDER PINASABOG ANG PELICANS

WASHINGTON (AFP) – Kumana si Shai Gilgeous-Alexander ng isang go-ahead basket may 32.5 segundo ang nalalabi upang masungkit ng Oklahoma City ang 94-92 tagumpay laban sa New Orleans sa kanilang National Basketball Association playoff opener.

Ilang oras matapos siyang mahirang bilang finalist para sa NBA Most valuable Player kasama sina Denver star Nikola Jokic at Luka Doncic ng Dallas Mavericks, umiskor si Gilgeous-Alexander ng 28 puntos para pamunuan ang Thunder.

Nawala ng Pelicans ang star na si Zion Williamson dahil sa hamstring strain ngunit tumanggi silang mag-buckle sa Paycom Center ng Oklahoma.

Isang malakas na paligsahan ang nagtampok ng 20 pagbabago sa lead at ito ay isang kapansin-pansing kaibahan sa mga panalo na nai-post kanina ng Boston Celtics, Milwaukee Bucks at Los Angeles Clippers, na pawang umuungal sa labas ng gate patungo sa dominanteng mga tagumpay.

Ang Celtics, na pinasigla ng unang career playoff triple-double ni Jayson Tatum, ay nagparada ng 14-0 simula sa 114-94 na panalo laban sa Miami Heat.

Ipinagkibit-balikat ng Clippers ang kawalan ni Kawhi Leonard, na binu-bully ang Mavs nang maaga sa 109-97 tagumpay laban sa Mavericks -- na naglagay lamang ng walong puntos sa ikalawang quarter.

Sa Milwaukee, umiskor si Damian Lillard ng lahat ng 35 puntos niya sa first half nang itayo ng Bucks ang 69-42 halftime lead at kumapit para talunin ang Indiana Pacers 109-94 sa kabila ng kawalan ni Giannis Antetokounmpo.

Ang unang kalahati sa Oklahoma City ay nakakita ng isang dosenang mga pagbabago sa lead at natapos na deadlocked sa 43-43.

Isang 11-0 scoring run ang nagbigay sa Thunder ng siyam na puntos na abante sa kalagitnaan ng ikatlong yugto, ngunit nalabanan ng Pelicans ang bawat suntok na kanilang inihagis at nakataas sila ng dalawa pagkatapos ng layup ni Brandon Ingram may 3:34 na nalalabi upang maglaro.

Naitabla ito ni Gilgeous-Alexander sa nalalabing 1:36 at na-foul sa kanyang go-ahead basket, na ginawa ang free-throw para sa 93-90 Thunder lead.

Umiskor si Trey Murphy III ng 21 puntos para pamunuan ang Pelicans at nagdagdag si CJ McCollum ng 20 ngunit sumablay ang three-point attempt sa humihinang segundo.

"We didn't execute down the stretch the way we wanted to. We let them believe, but we did enough to get the 'W,'" sabi ni Gilgeous-Alexander said. "One game closer to our goal."

Umiskor si Jalen Williams ng 19 points at si Chet Holmgren ay may 15 points, 11 rebounds at limang blocked shots para sa Thunder, na nagho-host ng game two ng best-of-seven series noong Miyerkules.

Sa Los Angeles, umiskor si James Harden ng 28 puntos at nagbigay ng walong assist para sa Clippers, na nag-drill ng anim sa kanilang 18 three-pointers.

Nagdagdag si Paul George ng 22 puntos at umiskor si Ivica Zubac ng 20 puntos na may 15 rebounds para sa Los Angeles, na maagang nakakuha ng kontrol habang ang Dallas at NBA regular-season scoring leader na si Doncic ay nahihirapan.

Kumonekta ang Mavs sa 2 lang sa 21 na pagtatangka sa ikalawang quarter at nahabol ng 26 sa break.

Ginawa ni Eight-time All-Star Kyrie Irving ang lahat ng walong pagtatangka niya sa pagpunta sa 20 puntos sa ikatlong quarter nang mabuhay ang Mavericks.