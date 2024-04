Nuggets pinataob ang Lakers

LOS ANGELES (AFP) -- Ang defending champion na Denver Nuggets, na pinalakas ng 32 puntos mula kay Nikola Jokic, ay umiling sa mabagal na simula upang talunin si LeBron James at ang Los Angeles Lakers 114-103 sa Game One ng kanilang National Basketball Association playoffs first-round series noong Sabado.

Ang Nuggets, na winalis ang Lakers sa apat na laro sa Western Conference finals patungo sa kanilang unang titulo noong nakaraang season, ay nagpatuloy sa kanilang dominasyon sa star-studded na Los Angeles, na ibinagsak ang lahat ng tatlong regular-season meetings.

Ang laro ay ang finale ng unang araw ng playoffs, kung saan nakita ng Minnesota Timberwolves ang Phoenix Suns 120-95, tinalo ng New York Knicks ang Philadelphia 76ers 111-104 at tinalo ng Cleveland Cavaliers ang Orlando Magic 97-83.

Sa Denver, nagdagdag si Jokic ng 12 rebounds at pitong assist, nagdagdag si Jamal Murray ng 22 puntos na may 10 assists at si Michael Porter Jr. ay umiskor ng 19 para sa Nuggets, na gumamit ng 13-0 scoring run upang kunin sa ikatlong quarter -- kung saan sila nilimitahan ang Lakers sa 18 puntos.

Umiskor si James ng 32 points at humakot ng 14 rebounds at nagdagdag si Anthony Davis ng 27 para sa Lakers, na nagbawas ng 15-point deficit sa unang bahagi ng fourth quarter sa anim para lamang makalayo ang Nuggets.

Ang tanging three-pointer ni Jokic sa laro ang nagtulak sa bentahe ng Nuggets sa 103-93. Nagdagdag siya ng dunk kay James, na nalaglag nang matindi sa isang minutong natitira ngunit nanatili sa laro hanggang sa mapait na dulo.