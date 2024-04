Speaker of the House Mike Johnson speaks to the press after the chamber passed a major aid package for Ukraine, Israel, and Taiwan on April 20. (AFP via Getty Images)

TDT Ang pinakahihintay na ayuda ng Ukraine mula sa Estados Unidos ay nakikinikinita na sa wakas. Matagal ring naghintay si Pangulong Volodymyr Zelensky sa tumataginting na 61 bilyong dolyar at parang sirang plakang nanawagan sa Amerika linggo-linggo na ibigay na ang pondong pandepensa nila laban sa mga mananakop na Ruso. Nitong Sabado ay ipinasa ng House of Representatives ng Estados Unidos ang mga saligang-batas para sa tulong-militar sa Ukraine, Israel, Taiwan at iba pang kaalyado ng Amerika sa Indo-Pasipiko. Matagal ring natengga ang mga nasabing ayuda na pinalagan at inupuan ng mga mambabatas na Republican sa pag-uutos ni dating pangulong Donald Trump. Laking pasasalamat ni Zelensky kay Pangulong Joe Biden na nangakong ibibigay ang nasabing pondo noon pa. Inaasahang maipapasa ito ng Senado, dahil sa mayorya doon ang mga Democrats ni Biden, at mapipirmahan ito ng pangulo sa lalong madaling panahon. Kasabay na mabibigyan ng $26 bilyon ang Israel para naman sa paglaban nito sa mga teroristang Hamas sa Gaza, bagaman kasama sa pondo ang ayuda para sa mga Palestinong nawalan ng tirahan at nagugutom dahil sa gyera. May $8 bilyon naman ang sinasabing para sa paggawa ng mga submarine at para sa pangdepensa ng Taiwan at iba pang kaalyado ng Amerika sa Indo-Pasipiko. Wala sa mga ulat ng media sa Amerika kung may parte sa $8 bilyon ang Pilipinas na kailangan ng maraming barkong pampatrolya sa West Philippine Sea upang mapaalis at maharang ang mga mananakop na Intsik doon. Dapat mayroon ding ayuda para sa hukbong sandatahan na kulang sa mga barkong kailangan upang mabantayan ang WPS sa mga trespassers. Ang tanong ni Juan dela Cruz kay Uncle Sam ay, “Meron ba tayo dyan?” Kung meron, magkano naman? Baka naman barya-barya lang ang para sa Pilipinas, wag naman. Kung tutuusin, malaki ang halagang kailangan sa paglikha ng mga malalaking barkong pandigma na kayang pangontra sa mga dambuhalang barkong pandigma ng Tsina. Kung susundin ang lohika ng pag-aayuda ng Amerika sa Ukraine, na pigilan ang mga mananakop, pareho lang ang papel ng Pilipinas na tulungan ang Estados Unidos na ipaglaban ang interes nito sa Indo-Pasipiko. Ngunit ang pagharap sa isang superpower na tulad ng Tsina ay hindi nagkakahalaga ng iilang bilyong dolyar lamang. Kung nais ng Amerika na Pilipinas ang magsisilbing bantay nito sa bakuran ng Tsina, panindigan nila ito at huwag magtipid sa ayuda. Ika nga ng mga pulitiko, ang lagay eh.