Kylie Verzosa umalma sa body shaming

Hindi pinalampas ng aktres at beauty queen na si Kylie Verzosa ang mga hirit ng ilang netizens na pumupuna sa kanyang hitsura ngayon at sa kanyang IG, ibinahagi ng dalaga ang kanyang saloobin.

Maraming netizens ang pumuna sa diumano’y pagpayat ni Kylie at mayroong mga nagsabi na hindi maganda para sa aktres ang sobrang kapayatan at mas gusto raw nila ang dati niyang katawan.

May ilang netizens rin ang nagsabing nababahala sila dahil tila may mali raw sa figure n’ya ngayon at siyempre, may mga bashers pa rin ang dalaga.

“[T]hank you, I’m perfectly healthy and happy, i eat healthy and i take very good care of my health,” saad ni Kylie.

Nakakalungkot lang daw na grabe kung manghusga ang mga Filipino sa kababayan nila gaya ng ginagawa ng mga ito sa kanya.

“It’s sad to see so many Filipinos judging their own. I’m super proud to come from here, but you guys make it hard to appreciate home,” dismayadong pahayag ng Miss International 2016 titleholder.

“We’re far behind and yet here we are still commenting on other people’s bodies. It’s never okay,” diin pa ni Kylie.

Pinayuhan din n’ya ang mga netizens na mas pagtuunan nila ng pansin ang kani-kanilang mga sarili at hindi ang buhay ng ibang tao.

“I hope you guys are okay and just focus on yourselves and your own personal growth and wellbeing. Being kind to one another will always be in,” saad ng dalaga.