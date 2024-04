Jayda Avanzado di nakasundo si Francine Diaz

Tapos na ang pagkakaibigan?

Kinumpirma ng singer-actress na si Jayda Avanzado ang hindi nila pagkakasundo ni Francine Diaz

Sinabi ni Jayda Avanzado kay Boy Abunda na nagkaroon siya ng "disagreement" sa dati niyang best fiend na si Francine Diaz.

“Siguro po, Tito Boy, to be perfectly honest with you, nagkaroon din po ng parang disagreement po sa amin ni Francine and mga ibang bagay na hindi namin pagkakaunawaan,” pahayag niya sa palabas na "Fast Talk With Boy Abunda," ayon sa ABS-CBN News.

Nang hindi nag-detalye, sinabi ni Jayda na pribadong pinag-usapan nila ni Diaz ang kanilang hindi pagkakaunawaan at inilarawan ang kanilang pagkakaibigan ngayon bilang sibil.

"Ito masasabi ko po, without, you know, elaborating so much on all the details, we were able to talk about it po and naging maayos naman po yung usapan na 'yun. So kumbaga, we're at a place where we' re civil," sabi niya, pag-uulat ng ABS-CBN News.

Sa parehong panayam, nag-open din si Jayda tungkol sa isa pang batang aktres na si Andrea Brillantes.

“Andrea, actually, I might say like na hindi naman po kami sobrang close or anything. Mas marami talaga tayo sa iisang lupon. Nasa iisang industriya kami. And we have the same stylist actually, so kaya po kami nagkikita," aniya, ayon sa ABS-CBN News.

Pero nilinaw ni Jayda na walang lamat sa pagitan nila.

“Hindi po. We were in the same circle of friends po so parang ’pag nagkikita po kami sa event, parang nagkakataon po na nagkakasama po kami. And maayos naman po 'yung pakikitungo niya po sa 'kin, so para po sa 'kin, I reciprocate that and I was raised that way to. Kailangang makisama po ako sa lahat ng tao sa industriya, lalo na kung maayos po sila sa akin."

Nang tanungin kung umaasa pa ba siyang maibalik ang pagkakaibigan nila ni Diaz, sinabi niya: “Para po sa akin, I think I'm at a point as young adult para po sa akin, kung saan man tayo dalhin ng buhay... kung ang tadhana ng buhay ay para sa na magkabalikan tayo bilang magkaibigan, malugod kong tinatanggap iyon," aniya ayon sa ABS-CBN News.