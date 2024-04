Dumaraming Chinese studes sa Cagayan

Marami ang nangamba sa pagdagsa ng mga Chinese na estudyante sa Cagayan kaya naman samu't saring reaksyon ang ating narinig mula sa ating mga kababayan.

Sa totoo lang, hindi na po bago ito dahil noon pa man tumatanggap na ng foreign students ang ating mga unibersidad o pamantasan.

Kaya lang iba po itong sa Cagayan, at ayon sa datos na ating nakalap mahigit apat na libong mga Chinese ang naka-enroll diumano sa isang unibersidad lamang. Kaya nga very alarming ang bilang na ito sa kabila ng tumataas na tensyon sa West Philippine Sea.

At dahil dyan, marami sa ating mga kababayan ang napapaisip o di kaya'y natatakot na baka unti-unti na tayong sakupin ng bansang Tsina sa pagdami ng mga Chinese students sa bansa.

Ang nakapagtataka pa rito, bakit pinayagan na makapag-enroll ang mga ito eh hindi naman daw marunong mag-English ang mga ito. May mga kasamang interpreter daw ang mga ito. So, paano naging qualified ang mga ito?

Kahina-hinala rin dahil ilan diumano sa mga ito ay medyo matanda na. Kaya naman hindi maiwasang mapaisip ang ilan nating mga kababayan na baka nagpapanggap lamang ang mga ito na mga estudyante pero ang totoo iniispiya na pala tayo ng bansang Tsina. Wala naman pong sapat na katibayan o ebidensya kung kaya't haka-haka lamang ito ng ilan sa ating mga kababayan.

Ang isa pang nakaka-alarma rito ay sinasabing nagbabayad diumano ang mga ito ng dalawang milyong piso kapalit ang academic degree pero hindi naman daw pumapasok sa klase ang mga ito. Mabigat ang alegasyong ito dahil kung mapapatunayan malalagay sa malaking kahihiyan ang nasabing unibersidad.

Malaking halaga ng pera kapalit ang college credentials? Sino ba naman ang hindi mapapasubo rito, eh walang kapagod-pagod easy money na. Kung mapapatunayan ang alegasyong ito, dapat lamang na maparusahan ang mga gumagawa nito. Dapat maging magandang halimbawa ang ating educational institutions.

Sa palagay ko, masyadong naging maluwag ang ating gobyerno, partikular ang Commission on Higher Education, sa pagbibigay pahintulot sa mga unibersidad, mapa-state universities man 'yan o private universities, na tumanggap ng foreign students bilang bahagi ng internationalization program ng pamahalaan.

Marahil naabuso o inabuso ng ilang unibersidad ang pagbibigay-pahintulot sa kanila na tumanggap ng mga foreign students. Trabaho ng CHED na i-monitor at i-supervise ang mga unibersidad at tiyaking maayos ang pamamalakad nito.

Sa tingin ko, dapat may limit o may tamang bilang lamang ng mga foreign students ang ating mga unibersidad dahil prayoridad pa rin natin ang edukasyon ng mga batang Pilipino. Baka sa huli tayo pa ang mawawalan.

Naniniwala pa rin tayo na maganda naman ang layunin ng higher education institutions' internationalization. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng mga educational partnership ang ating mga unibersidad sa mga foreign universities kung saan mas lalo pang mae-expand ang educational opportunities at mapapalakas ang professional development ng ating mga estudyante.

Sa pamamagitan din ng internationalization magiging at par ang ating mga unibersidad sa international standards at magiging globally competitive. Huwag sanang aabusuhin at gamitin po natin ng tama. Sa CHED, sana maging wake-up call ito sa inyo. Higpitan po ninyo ang pagbabantay sa mga unibersidad o pamantasan.