Caitlin Clark una sa rookie draft ng WNBA

Si Caitlin Clark, na bumasag ng mga rekord sa loob at labas ng korte sa isang nakasisilaw na karera sa kolehiyo sa Estados Unidos, ay unang napili sa draft ng Women’s National Basketball Association noong Lunes sa gitna ng mga inaasahan na mabibigyan niya ng pagbabago ang larangan ng professional basketball para sa mga kababaihan.

Pinili ng Indiana Fever ang 22-taong-gulang pambato ng Iowa Hawkeyes sa harap ng maraming tao sa Brooklyn Academy of Music.

"I got a little anxious there before the pick," sabi ni Clark sa panayam ng broadcaster na ESPN.

"Pinangarap ko ang sandaling ito mula nang ako ay nasa ikalawang baitang at ito ay nangangailangan ng maraming pagsusumikap, maraming mga ups and downs. I told my mom before this, you know, I earned it, and that's why I'm so proud of it," aniya, ayon sa ulat ng Agence France-Presse.

Napanalunan ng Fever ang korona ng WNBA noong 2012 ngunit hindi pa nakapasok sa playoffs mula noong 2016.

Sila ang may pangalawa sa pinakamababang pagdalo sa liga noong 2023 na may average na 4,066 na tagahanga bawat laro.

Ngunit kasama si Clark kasama ang pangkalahatang top pick noong nakaraang taon na si Aliyah Boston, sa Indiana ang lahat ay tila nakatakdang magbago.

Sa pag-asam ng kanyang pagpili, ang WNBA ay nakaiskedyul na ng 36 sa 40 laro ng Fever sa susunod na season para sa pambansang telebisyon.

Bago pa man ang draft ay nagsimula nang magbenta ang Fever ng limitadong halaga ng single-game tiket, sa pag-asang ang estado ng Indiana ang magiging pangunahing teritoryo para sa "Clark-mania."

Naubos na ang mga upuan para sa mga laro laban sa Connecticut at Los Angeles sa loob ng ilang oras pagkatapos mabenta ang tiket.

Nais ng lahat na makita ang dalawang beses na pambansang manlalaro ng taon, na ang katanyagan ay itinayo sa pundasyon ng kahusayan sa korte na nakakita sa kanyang pag-eclipse sa 54-taong-gulang na all-time college basketball scoring record ni Pete Maravich.

Ang kanyang kahanga-hangang long-range shooting prowess ay ginawa para sa isang stream ng highlight-reel baskets. Nag-average siya ng 31.6 puntos bawat laro ngayong season habang pinangunahan niya ang Iowa sa NCAA championship game para sa ikalawang sunod na taon.

Pareho silang natalo, ngunit salamat sa epekto ni Clark, naitakda o sinira ng Hawkeyes ang mga rekord ng pagdalo sa lahat maliban sa dalawa sa kanilang mga laro.

Ang title game ngayong buwan, kung saan tinalo ng South Carolina ang Iowa, ay nakakuha ng average na audience na 18.7 million viewers.

Dahil dito, ito ang pinakapinapanood na laro ng basketball ng kababaihan sa kasaysayan at ang pinakapinapanood na laro ng basketball sa anumang uri -- panlalaki o pambabae, kolehiyo o propesyonal -- mula noong 2019.