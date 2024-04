Injury ni Butler problema sa Heat

MIAMI (AFP) – Hindi makakalaro ang Miami Heat star na si Jimmy Butler sa play-in game ng National Basketball Association laban sa Chicago Bulls sa Biyernes sa gitna ng mga ulat na napinsala niya ang tuhod.

Nasaktan si Butler sa isang banggaan sa ilalim ng basket kay Kelly Oubre Jr., na nahulog sa kanyang kanang paa sa huling bahagi ng unang quarter ng 105-104 pagkatalo noong Miyerkules sa Philadelphia 76ers.

Nanatili si Butler sa laro at nagtapos na may 19 puntos at limang steals ngunit kapansin-pansing napipiya sa pagtatapos.

Walang opisyal na salita ang ibinigay sa katayuan ni Butler ngunit ang mga ulat ng media ay nagsabi na siya ay dumanas ng medial collateral ligament (MCL) injury at nahaharap sa ilang linggong pagkawala ng aksyon, na magiging isang napakalaking dagok sa Miami sakaling umabante sila sa playoffs.

Binanggit ng Athletic ang "mga mapagkukunan ng liga" na nagsasabing si Butler ay nahaharap sa "maraming linggo" pagkatapos ng sinabi nilang "kinatakutan" na maging isang pinsala sa MCL.

Sinabi ng ESPN na ang kanilang mga source ay nagpahiwatig na si Butler ay mawawala sa loob ng "ilang linggo" kasama ang MCL.

Sinabi ni Butler pagkatapos ng laro na sasailalim siya sa MRI scan sa Huwebes.

Bukod kay Butler, makakasama rin sa Miami si Terry Rozier, na nag-aalaga ng injury sa leeg, habang ang Bulls ay wala si Alex Caruso, na nahulog dahil sa sprained ankle sa kanilang laban sa Atlanta.

“We will do this the hard way,” sabi ni Spoelstra. “That has to be the path right now. We’re going to rest up, treat up, rally around each other and get ready for Friday and again, embrace these competitive games. It’ll be competitive in front of our home fans and we’re going to bring a hell of a game on Friday night lights and do this the hard way. That’s just the way the deal is right now.”

Ang mananalo sa elimination clash ng Heat sa Bulls ay kukuha ng number eight seed sa East at makakamit ang first-round playoff series laban sa Boston Celtics.

Noong nakaraang taon, ang Heat ay nakapasok sa playoffs sa parehong ruta at nagpatuloy upang talunin ang Boston sa Eastern Conference finals bago natalo sa mga naging kampeon sa Denver Nuggets sa NBA Finals.