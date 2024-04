Estudyante o espiya?

Hindi lang sandamakmak na dayuhan ang namamasyal sa Pilipinas. Higit milyong dayuhan na rin ang nagtatrabaho at nakatira sa mga malalaking sjyudad sa bansa. Karamihan sa kanila ay nagtatrabaho sa mga tinatawag na POGO o mga online na pasugalan.

Halatang-halata ito sa dami ng mga kainan at groseryang para sa mga Intsik at Koreano sa Metro Manila. Hindi maintindihan ang karatula dahil sulat-Intsik at Koreano.

Sa mga siyudad ng Paranaque at Pasay, kapansin-pansin rin ang mga nagtataasang condominium na tinitirahan ng halos mga dayuhang Intsik.

Bukod sa mga turista at mga trabahador, nag-aaral rin sa bansa ang libu-libong Intsik. Inamin ng Commission on Higher Education na sila’y naka-enroll sa St. Paul University Philippines sa Tuguegarao City, Cagayan. Ngunit ayon sa CHEd, otorisado naman ng Bureau of Immigration ang nasabing kolehiyo na tumanggap ng mga dayuhang estudyante bilang isang autonomous na institusyong pang-edukasyon. Isa pa, wala namang nilalabag na batas ang mga estudyanteng Intsik at ang pagtanggap ng mga dayuhang estudyante ay dahil na rin sa mataas na kalidad ng edukasyon sa bansa.

Sa kabila ng kawalan ng anomalya sa pagdagsa ng mga estudyanteng Intsik sa bansa, hindi mawawala ang duda ng iba dahil sa panghihimasok ng Tsina sa West Philippine Sea.

Sinabi ng BI na maaaring manmanan at imbestigahan ng National Bureau of Investigation at National Intelligence Coordinating Agency ang mga dayuhang estudyanteng may ilegal o kahinahinalang gawain o kinikilos na banta sa pambansang seguridad. Ito ay pinahihintulutan sa ilalim ng Executive Order 285.

Hindi malayong may mga dayuhang espiya sa bansa na kumakalap ng sensitibong impormasyon na makatutulong sa kanilang bansa. Halimbawa na lamang ang mga kilos at galaw ng military upang bantayan ang karagatang inaangkin ng Tsina at tahasang pinapasok ng mga barko ng Chinese Coast Guard at barko ng mga mangingisdang Intsik bilang paggiit nila na sa kanila ang West Philippine Sea at mga isla rito.

At dahil may kasunduan ang Pilipinas at Amerika na makapasok ang mga sundalong Amerikano sa piling kampo ng hukbong sandatahan, malamang na intersado ang mga Intsik kung paano nila ito makokontra o mapaghahandaan.

Maigi nang hindi maisahan ang bansa ng mga gumagalang espiya kaya dapat na alerto at alisto ang otoridad sa mga traydor.