BEERMEN MALINIS PA RIN

Nagpakawala ang San Miguel ng 51 points sa third quarter upang tuluyan nang itumba ang Converge, 112-103 at makopo ang quarterfinals slot sa PBA Philippine Cup nitong Biyernes sa Philsports Arena sa Pasig City.

Nalampasan ng pagsabog ng San Miguel sa ikatlong yugto ang kabuuang output nito sa unang dalawang quarter kung saan nahabol ito ng hanggang 12 para itakda ang tono para sa ikaanim na sunod na panalo nito sa maraming outings.

“We started bad again. It was like the Terrafirma game when we had a long break and in the first quarter we lacked energy which happened again now,” sabi ni San Miguel coach Jorge Gallent.

“As what I was telling my players, the game is not finished in the first half and you gotta pick up your game in the second half which everybody did,” dagdag niya.

Nalamangan ng pito sa pagpasok ng second half, binuksan ng Beermen ang opensiba upang talunin ang nabiglang FiberXers, na mukhang handang gumawa ng malaking upset upang muling bumagsak sa kanilang mga mukha para sa 0-8 win-loss record.

Itinayo ng San Miguel ang pinakamalaking kalamangan, 93-68, matapos mapasubsob ni Don Trollano ang three-pointer may 33 segundo ang nalalabi sa ikatlong canto.

Walang puntos sa first half, nagpalabas si Marcio Lassiter ng 17 puntos sa ikatlong yugto na itinampok ng 5-of-6 outside shooting clip para matapos na may 19 puntos na may limang rebounds at tatlong assist para sa Beermen.

Nagposte si CJ Perez ng double-double na 25 points at 10 rebounds, si Trollano ay may 19 habang si Terrence Romeo ay may 18 points para sa San Miguel, na naglaro sans injured Jericho Cruz (tendon).

Pinipigilan ni Center June Mar Fajardo ang pagkakaroon ng foul trouble para manatili sa laro para isara ang gabi na may 14 puntos, 17 rebounds, apat na block at tatlong assist.

Naglaro si Converge nang maluwag at naka-relax sa opening half at natamaan ang mga shot na gusto nito laban sa mahigpit na panig ng San Miguel Beer na naabala ni center June Mar Fajardo na napasok sa maagang foul trouble sa tatlo.

Pinangunahan ni Alec Stockton ang FiberXers assault sa unang 24 minuto ng aksyon na may 13 kasama ang dalawang foul shot para sa kanilang pinakamalaking bentahe sa kalahati, 34-22, may 10:30 ang nalalabi sa ikalawang quarter.

Sinubukan nina Perez at Romeo na pigilan ang deficit ng San Miguel na lumampas sa proporsyon sa mga napapanahong basket sa ikalawang quarter.

Nakalapit ang Beermen, 47-42, sa layup ni Perez may kulang dalawang minuto pa bago pumasok ang Converge sa halftime na may 50-43 kalamangan.

Nagrehistro si Stockton ng career-best na 36 puntos mula sa 11-of-20 field goal shooting, ngunit nauwi sa wala ang lahat ng kanyang pagsisikap. Pinuno niya ang stats sheet ng anim na board, apat na assist at isang steal sa 37 minutong paglalaro.