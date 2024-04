Sixers pinalamig ang Heat

NEW YORK (AFP) — Ang Philadelphia 76ers, na pinalakas ng 23 puntos mula sa National Basketball Association Most Valuable Player na si Joel Embiid, ay nag-rally para talunin ang Miami Heat, 105-104, noong Miyerkules at i-book ang first-round playoff clash sa New York Knicks.

Si Embiid, na nagpupumilit pa rin para sa peak form matapos mawala ng dalawang buwan matapos ang operasyon sa tuhod, ay pinalakas ito sa second half para sa Sixers, na nahabol ng hanggang 13 puntos sa ikatlong quarter sa NBA play-in tournament clash.

Ang Miami, na lumabas mula sa play-in upang maabot ang NBA Finals noong nakaraang taon, ay maaari pa ring makapasok sa playoffs.

Noong Biyernes, naglaro sila ng must-win game laban sa Chicago Bulls, na tinatakan ang Atlanta Hawks, 131-116, para manatiling buhay.

Sa Philadelphia, umiskor si Embiid ng 13 puntos sa ikalawang kalahati, nag-drill ng isang go-ahead na three-pointer may 2:33 na natitira upang maglaro.

Dalawang beses magpapalit ang lead bago matagpuan ni Embiid si Kelly Oubre Jr. sa lane para sa isang basket at isang free throw na nagpauna sa Philadelphia nang tuluyan sa 36 segundo ang nalalabi.

Umiskor ang reserve ng Sixers na si Nicolas Batum ng 17 sa kanyang 20 puntos sa second half at nakagawa ng malaking block kay Tyler Herro may 26.2 segundo ang nalalabi, ang 76ers ay inubos ang sunod-sunod na free throws para selyuhan ang panalo.

Gumawa si Batum ng anim sa 12 three-pointers ng 76ers, at pinarangalan ni 76ers coach Nick Nurse ang kanyang long-range shooting sa pagtulong sa Philadelphia na makalusot laban sa Miami zone defense na ikinadismaya sa kanila sa first half.

“He knew we needed some offense, needed to crack that zone with some perimeter shooting,” saad ni Nurse. “He found some areas to get to and he just kept pulling the trigger.”

Tinawag ng teammate na si Tyrese Maxey si Batum na “star of the night,” ngunit si Embiid ang magiging susi sa kapalaran ng 76ers laban sa second-seeded na Knicks.

Magsisimula ang kanilang serye sa Sabado sa Madison Square Garden.

“I thought he competed,” sabi ni Nurse. “He competed late especially. I think it’s a good one to get under his belt with a lot of intensity and a lot of minutes.”

Babantayan ng Heat si star Jimmy Butler, na natumba sa ilalim ng basket kay Oubre, na nahulog sa kanang paa ni Butler sa huling bahagi ng unang quarter.