‘CLEAN SLATE’ ITATAYA NG BEERMEN

Mga laro ngayon

(Philsports Arena)

4:30 p.m. -- Converge vs San Miguel

7:30 p.m. -- Ginebra vs TNT

Sisikapin ng unbeaten San Miguel Beer na itapak ang isang paa nito sa loob ng quarterfinals sa pagharap nito sa walang panalong Converge sa PBA Philippine Cup ngayon sa Philsports Arena sa Pasig City.

Wala pa ring bahid pagkatapos ng limang outings, ang mga nagdedepensang kampeon ay gustong makalampas sa nagpupumiglas na FiberXers sa kanilang 4:30 p.m. makaharap upang makalapit sa isang upuan sa playoffs.

Ngunit ayaw ng head coach na si Jorge Galent na tumingin sa malayo ang kanyang mga ward. Gusto lang niyang harapin ng Beermen ang kasalukuyang gawain.

“One game at a time. So now we only think of Converge. That’s the ladder,” sabi ni Gallent. “We have 11 steps, we’re going towards (the next) six steps. That’s what we think of. The quarterfinals (seat) is not with us. It’s not there so we’re not thinking of it.”

Ang San Miguel ay lalabas sa loob ng isang linggong pahinga matapos talunin ang Terrafirma sa malapit na desisyon, 113-110, noong Abril 10.

Ang Converge, sa kabilang banda, ay desperado na panatilihin ang ulo nito sa ibabaw ng tubig.

Sa 0-7 slate, ang FiberXers ay wala nang puwang para sa pagkakamali dahil isa na namang kabiguan ang magpapaalis sa kanila sa playoffs race kasunod ng kanilang 107-113 pagkatalo sa Phoenix noong Biyernes.

Samantala, lalabanan ng Barangay Ginebra ang TNT Tropang Giga alas-7:30 ng gabi. sa parehong mga squads staking kanilang dalawang-game winning run.

Layunin ng Kings na patatagin ang kanilang puwesto sa nangungunang apat habang sinusubukan nilang pagandahin ang kanilang 5-3 karta sa kabila ng pagkawala ng athletic na wingman na si Jamie Malonzo dahil sa injury sa binti.

Mawawala si Malonzo nang hindi bababa sa anim hanggang walong linggo matapos madulas at sumakit ang kaliwang binti sa mga huling segundo ng 95-88 panalo ng Ginebra laban sa NorthPort noong Linggo.

Ang head coach ng Kings na si Tim Cone ay susuko na ngayon kay rookie Ralph Cu upang ipagpatuloy ang kanyang mahusay na pagganap at punan ang bakante na iniwan ni Malonzo. Si Cu ang bayani sa pinakahuling pananakop ng Ginebra.

“That used to be a deep position for us, now, it’s pretty thin. But if we continue to get the kind of games we got from Ralph, that’s what we talk about win terms of the next man up,” sabi ni Cone. “Sidney’s (Onwubere) gonna have to step up, Stanley (Standhardinger) stepping up some more so that’s the position that we have to fill out with Jamie not ready to go.”