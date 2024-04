LAKERS UMABANTE SA PLAYOFFS

LOS ANGELES (AFP) – Kinarga ni LeBron James ang Los Angeles Lakers para talunin ang New Orleans Pelicans, 110-106, noong Martes at i-book ang first-round National Basketball Association playoff clash sa defending champion Denver Nuggets.

Ang four-time NBA champion na si James ay umiskor ng 23 puntos na may siyam na rebounds, siyam na assists at tatlong steals para pangunahan ang Lakers sa play-in game victory na nakakuha ng seventh seed sa Western Conference.

Ang Pelicans, na nadurog ng late injury sa star forward na si Zion Williamson, ay magkakaroon ng isa pang pagkakataon na umabante sa Biyernes kapag kanilang laban sa Sacramento Kings.

Tinapos ng Kings ang playoff aspirations ng Golden State Warriors sa pamamagitan ng matunog na 118-94 panalo sa ikalawang Western Conference play-in game.

Sa edad na 39, si James ay nasa playoffs sa ika-17 pagkakataon sa 21 season. Makakakuha siya ng isa pang shot kay Nikola Jokic at sa Nuggets, na winalis ang Lakers sa Western Conference finals patungo sa titulo noong nakaraang season.

Umiskor si Williamson ng 40 puntos at itinampok ang rally ng Pelicans mula sa 18-point third-quarter deficit.

Naitabla ito ng kanyang alley-oop dunk sa 93-93 ngunit pagkatapos niyang magmaneho para sa isang basket na naging 95-95 sa nalalabing 3:19, napangiwi si Williamson sa sakit at hindi nagtagal ay nakalabas na siya sa laro, naghagis ng tuwalya sa pagkasuklam habang patungo siya sa locker room.

Ang Pelicans ay nagpapanatili ng presyon at dalawang beses pa nilang naitabla ito, ngunit ang three-pointer ni D'Angelo Russell sa nalalabing 51.3 segundo ay nagtulak sa Lakers ng bentahe sa apat na puntos at ang Los Angeles, na may napapanahong rebound at isang pares ng free throws mula kay Anthony Davis, ay nananatili para sa panalo.

Nag-drill si Russell ng lima sa 14 na three-pointers ng Lakers patungo sa 21 puntos. Umiskor si Davis ng 20 puntos at humakot ng 15 rebounds sa panalo, na kasunod ng panalo ng Lakers laban sa Pelicans sa huling araw ng regular season noong Linggo.

"We understood after how we had played the last game that they were going to give us everything they had -- the whole kitchen sink and the toolbox -- and they did that," sabi ni James.

"So it was a gritty win for us and we punched our ticket to the post-season," dagdag niya.