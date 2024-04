Angeli Khang nagulat sa taping

Aminado ang Vivamax bombshell na si Angeli Khang na ikinagulat niya ang unang pagsabak niya sa seryeng “Black Rider” na pinagbibidahan ni Ruru Madrid dahil first day of taping pa lamang ay may kissing scene agad ang dalawa.

Ayon sa dalaga, ni hindi umano nagkaroon ng sensuality workshop o kahit bonding-bonding time sa pagitan ng Kapuso Action Hero at ng sexy actress bago kunan ang kanilang kissing scene.

Maging su Ruru ay nagulat nang sabihin sa kanila ng production na halikan agad ang unang eksena nila sa Book 2 o Next Chapter ng hit GMA primetime series.

Isa lamang ang tinaguriang reyna ng Vivamax sa mga bagong karakter na mapapanood sa naturang Kapuso serye. Si Angeli ang magiging love triangle sa tambalan nina Ruru at Yassi Pressman.

“Nagulat kami, kasi nga kissing scene agad yung pinagawa sa amin. Parang, ‘Hi, hello! Halikan na agad!’ Sabi nga namin, ‘Wala man lang bonding? Ito na ang bonding natin, kiss na agad!’” saad ni Angeli.

May mensahe rin siya para sa mga fans ni Ruru.

“Para sa mga viewers, trabaho lang po, professional,” sabi ni Angeli.

Si Ruru naman, aminado ring nagulat nang mabasa ang script.

“Awkward, kasi siyempre first time naming mag-meet ni Angeli sa taping tapos yun agad ang kukunan nina Direk. Pagdating ko sa set, walang signal dahil nasa Tanay kami, pag-check ko, ‘Totoo nga, may kissing scene nga, at kanino?’ ‘Kay Miss Angeli Khang!’ Medyo nagulat ako na meron na agad ganu’ng eksena,” saad ng binata.

Pero paglilinaw niya, okay naman yung naging experience nila ni Angeli sa taping dahil nagsilbing ice breaker daw yun para mas maging komportable sila sa isa’t isa.

Natanong rin si Ruru kung alam ba ng kanyang girlfriend na si Bianca Umali na may intimate scenes siya with Angeli na kilala bilang pantasya ng mga kalalakihan.

Pag-amin ng aktor, hindi niya nasabi agad kay Bianca ang halikan nila ni Angeli dahil walang signal ng cellphone sa location ng kanilang taping sa Tanay, Rizal.

“Sa totoo lang hindi malinaw sa akin na may kissing scene kasi galing kami ng Canada, e, (para sa Sparkle Tour). Tapos pag-uwi dumiretso na ako ng taping. Pagdating ko sa set, pagkabasa ko ng script, meron palang mga kissing scene, akala ko dyino-joke lang ako ng production, pero totoo pala! Sabi ko, kailangan kong masabi ito sa kanya, pero wala akong choice, no signal, e. Nag-decide ako na gawin na yung eksena para hindi na magkaroon ng problema sa production, tapos after that nu’ng makahanap na ako ng signal, saka ko in-explain sa kanya. Kami ang usapan naman namin ni Bianca, pagdating sa mga ganyang bagay, wala naman kaming pigilan. Hindi naman namin pinapakialaman ang trabaho ng isa’t isa. Kumbaga sa aming dalawa ni Bianca, dapat lang maging transparent kami kapag may mga ganiyang eksena,” sabi ni Ruru.