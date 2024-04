Alex Gonzaga kina-imbyernahan?

Marami ang nakapansin na tila hindi masaya si Diwata sa pagbisita ni Alex Gonzaga sa kanyang paresan sa Pasay.

Kasama ni Alex ang kanyang dyowa nang mag-vlog ito sa paresan ni Diwata. Kumalat ang ilang photos sa social media at kapansin-pansin na tila nakasimangot si Diwata habang pinanonood si Alex at ang asawa nitong si Mikee Morada habang kumakain.

Naintindihan naman ng netizens kung bakit ganoon si Diwata.

"Tao lang din si Diwata, napapagod din. Ikaw ba nman maghapon hands on ka sa business mo tapos maghapon mainit ang panahon. Tapos dami mo pang inaasikaso, pati mga vloggers kelangan mo pang intindihin sa kainan mo ‘di ka ba mapapagod nun?! Maski ako nga kapag pagod na talagang nagsusungit nko sa bahay si Diwata pa kaya na mas busy sakin."

“Sinong ‘di magagalit, pagod na yan buong maghapon tas may mga vlogger pa na laging nangungulit sa kanya. Tas yung mga tao pa na ang kukulit siguro at maiingay."

“Focus kasi sa goal si Diwata, gusto niya yumaman, kasi minsan di niya magawa mga dapat niya gawin dahil sa daming vloggers na ginagatasan siya. Buti sana kung may percent na binibigay sa kanya."

"Huwag bigyan ng kulay, baka sobrang pagod nayung tao hindi sya Robot ikaw ba naman halos tutok sa negosyo mo nandyan pa yung makipag entertain sa mga customer at Vlogger, kapag hindi naman pinag bigyan sasabihin nagbago na yung tao gagawan ng issue hayyy naku, only in the philippines hahatakin ka pababa, maging masaya nalang tayo sa mga nararating ng iba, gawin mo nalang inspirasyon."

May mga nagtanggol naman kay Alex.

"Hahaha daming INGITERA AT INGITERO over flowing blessing ang ngyayari sa buhay mo kya ka pinagpala ng MAYLIKHA kc mabuti kang tao BINISITA KA NI ALEX GONSAGA ABA IKAW NA EH DI WOW aminin man o hindi Alex is a good blogger good influencer YES ME PAGKALUKA LUKA SI ALEX JOLLY CYANG TAO PERO ANG PUSO NUN PUNO NG PAGMAKAHAL AT MALASAKIT SA KAPWA SHE IS LIVING WITH GOOD ESPIRITUAL LIFE kya AMININ BASHER FAVOR UNG PAGBISITA NI ALEX SA PARESAN NI DIWATA GOD BLESS YOU AKA...DIWATA."

***

Naging emotional ang Phenomenal Gen Z superstars and Primetime Super Idols na sina Donny Pangilinan and Belle Mariano sa finale media conference ng Can't Buy Me Love na malapit nang magtapos.

"Noong una si Caroline very stoic, and now may puso siya. Grabe talaga yung napagdaanan niya. Big help yung directors and character kasi sa kanila ako humuhugot. I have been Caroline for eight months, and she's always going to be a part of me. Kaya parang kung anong pinagdadaanan niya, pinagdadaanan ko rin with her," say ni Belle.

"Sa dinami ng pinagdaanan ng BingLing pati ng buong cast, Team Binondo at mga Tiu, grabe everything is coming together. Kahit ang daming revelations na, ang dami pa rin nating tanong kung anong mangyayari sa dulo. I'm just excited honestly as a viewer to also see what's going to happen," say naman ni Donny.

Maging si Nova Villa ay teary eyed nang magsalita.

"Makatotohanan yung ipinakita namin at binuhos namin effort at puso gumalaw at gumana. Nato-touch na ang viewers natin kasi hindi na kami umaarte at totoo na ang lumalabas," sabi niya.

Can't Buy Me Love is under the production of Star Creatives and is directed by Mae Cruz Alviar, Ian Loreños, and Raymund Ocampo.