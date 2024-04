Lakers, Pelicans magtutuos

LOS ANGELES (AFP) – Lalaban si LeBron James para i-extend ang kanyang ika-21 National Basketball Association campaign sa Martes kapag buksan ng kanyang Los Angeles Lakers ang NBA play-in tournament laban sa New Orleans Pelicans, ang nanalo ay nag-book ng playoff meeting kasama ang defending champion Denver Nuggets.

Isinara ng Lakers ang regular season na may dominanteng tagumpay laban sa Pelicans noong Linggo.

Sinabi ni James na hindi kakayanin ng Lakers ang isang let-down laban sa isang koponan ng Pelicans na sabik na ibalik ang mga talahanayan.

"They're going to be extremely ready for us, and we have to come in with the same sense of urgency," sabi ni James.

Ang natalong koponan ay magkakaroon ng isa pang pagkakataon na makapasok sa playoffs, na makakalaban sa nanalong koponan mula sa laro noong Martes sa pagitan ng ninth-seeded Sacramento Kings at 10th-placed Golden State Warriors para sa isang first-round meeting kasama ang Western Conference top seeds Oklahoma City.

Noong nakaraang season, dumaan ang Lakers sa play-in para maabot ang Western Conference finals, kung saan na-sweep sila ni Nikola Jokic at ng Nuggets.

Mas maganda ang ginawa ng Miami Heat sa play-in, nakuha ang eighth seed sa East at umabot sa NBA Finals kung saan sumuko rin sila sa Denver.

Susubukan ng Heat na sundan ang landas na iyon kapag bumiyahe sila sa Philadelphia sa Miyerkules para laruin ang 76ers -- ang nagwagi na nag-book ng first-round meeting kasama ang Eastern Conference second seeds na New York Knicks.

"We've had some great battles with (Miami)," saad ni 76ers coach Nick Nurse. "I always expect that versus them."

Kumpiyansa si Nurse na ang reigning NBA Most Valuable Player na si Joel Embiid, na naupo sa huling laro ng regular season para ipahinga ang kanyang tuhod na inayos sa operasyon, ay magiging "handa na" laban sa Miami.

Ang Sixers ay 31-8 kasama si Embiid na naglalaro ngayong season.

Ang matatalo sa larong iyon ay lalaruin ang nagwagi sa Atlanta-Chicago contest noong Miyerkules para sa ikawalo at huling playoff berth sa East -- at isang first-round meeting kasama ang top-seeded na Boston Celtics.

Sa New Orleans noong Linggo, nag-post si James ng triple-double at pinangunahan ang defensive effort ng Lakers kay Pelicans big man Zion Williams.